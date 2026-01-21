Ce condiții sunt necesare pentru o „grădină” de apartament

Potrivit cercetătorilor BRGV, factorul esențial pentru culturile de interior este lumina.

Ferestrele sau balcoanele sunt cele mai potrivite spații pentru ghivece și jardiniere.

De asemenea, temperatura optimă pentru majoritatea plantelor este de 20–22 de grade Celsius, deși unele specii rezistă și la valori mai scăzute.

Directorul BRGV Buzău, Costel Vînătoru, spune că genetica modernă a permis obținerea unor soiuri special adaptate spațiilor mici.

„Sunt multe specii care pot fi cultivate în ghivece, cum ar fi legumele, verdețurile care nu sunt pretențioase și nu sunt nici atât de sensibile la deficitul de lumină. Genetica a avansat foarte mult, s-au obținut creații pretabile pentru a fi cultivate în ghiveci și jardiniere, plecând de la tomata care poate fi cultivată în ghiveci.”, a explicat Costel Vînătoru.

„Putem să creștem plante (…) cu dublu scop, pentru că pot purifica o încăpere și le folosim în special pentru zona alimentară pentru că sunt sănătoase, fiind crescute de noi.”

Legume care pot fi crescute și în apartament Foto: Facebook/ BRGV Buzau

Printre cele mai recomandate se numără tomata „drops”, cu fructe mici și tufă compactă, ardeii iuți de ghiveci, care au și un rol decorativ, dar și verdețurile aromatice, precum mărarul, pătrunjelul, busuiocul sau cimbrul peren, inclusiv soiuri cu aromă de lămâie.

De asemenea, salata și menta sunt plante care suportă mai bine lipsa luminii naturale.

Plantele, aliat pentru sănătate și aer mai curat

Pe lângă rolul alimentar, plantele au și un impact benefic asupra calității aerului din locuințe.

Costel Vînătoru atrage atenția asupra mediului artificial din apartamentele moderne.

„Este bine și ar trebui ca pe fiecare geam să fie o plantă. Acestea ajută la starea de sănătate, ajută la purificarea aerului. Deși de multe ori considerăm că avem o casă foarte curată, foarte bine așezată, îngrijită, dacă analizăm cu atenție, o să constatăm că de multe ori trăim într-un mediu toxic sau destul de neprietenos pentru noi.”

El subliniază că mobilierul sintetic, lacurile, parchetul și materialele moderne pot degaja substanțe nocive, iar plantele pot contribui la atenuarea acestor efecte.

BRGV Buzău este singura instituție din România specializată în conservarea resurselor genetice vegetale, având ca obiectiv protejarea biodiversității pe termen lung, în conformitate cu standardele internaționale.

