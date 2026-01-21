Povestea antrenorului de fitness de 83 de ani, din SUA

„Mișcarea a fost întotdeauna o parte din mine și încă îmi alimentează energia și independența și astăzi”, spune Harry W. King, antrenorul personal de 83 de ani, pentru Tom’s Guide.

Călătoria lui King în lumea sportului a început în liceu, când juca baschet. După absolvire, s-a înrolat în Corpul Pușcașilor Marini și a obținut centura neagră de gradul doi la karate.

„De-a lungul anilor, activitățile mele s-au schimbat, parțial din cauza osteoartritei avansate, a artritei reumatoide și, bineînțeles, a vârstei – acum am 83 de ani. Dar a rămâne activ rămâne o chestiune care nu este negociabilă pentru mine”, explică el.

Cum arată o săptămână tipică de antrenament din viața lui Harry

Harry se antrenează patru zile pe săptămână, combinând exercițiile cu greutăți cu cardio, folosind aparate precum bicicleta eliptică și aparatul de vâslit, preferatul său.

„Recomand oamenilor să urmeze un program de antrenament cu greutăți pentru a-și dezvolta forța musculară și rezistența, a-și îmbunătăți echilibrul, densitatea osoasă și controlul greutății și să colaboreze cu un antrenor pentru a asigura o tehnică adecvată”, spune Harry.

Antrenamentele sunt împărțite pe grupe musculare: partea superioară într-o zi, partea inferioară în alta și abdomenul în a treia zi. El recomandă creșterea treptată a greutăților, mai ales pentru seniori.

Exerciții simple pentru începători

Harry recomandă celor care revin la sport după o pauză sau sunt începători următoarele exerciții:

Flotări

Abdomene și abdomene încrucișate

Tracțiuni

Genuflexiuni și fandări

Plimbări

„Seniorii pot urma absolut un program similar cu cel al sportivilor mai tineri, atâta timp cât își ascultă corpul și evită să ridice greutăți prea mari prea devreme.”, spune antrenorul de fitness.

„Îi încurajez pe cei care fac parte din populația îmbătrânită să continue sau să înceapă călătoria lor către fitness. Începeți cu pași mici și nu lăsați intimidarea să vă oprească”, adaugă el.

Mersul pe jos – exercițiul accesibil pentru toți

King consideră mersul pe jos unul dintre cele mai eficiente exerciții la orice vârstă: „Pe banda de alergare, poți lua în considerare antrenamentul pe intervale, încorporând perioade de mișcare mai activă cu perioade de odihnă mai puțin intense”, explică el.

La 83 de ani, Harry se concentrează pe menținerea forței musculare, mobilității și independenței:

„La 83 de ani, obiectivele mele sunt axate pe a rămâne puternic, mobil și independent. Vreau să-mi mențin forța musculară și să susțin echilibrul. Scopul meu este să continui să fac exerciții fizice care îmi plac cu adevărat și să rămân constant. Cred că constanta este ceea ce m-a făcut să mă simt tânăr în toți acești ani.”, a concluzionat antrenorul personal.

