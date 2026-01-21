Proprietarii pot conecta telefonul mobil direct la vehicul printr-un cablu USB-C şi pot rula o aplicaţie de diagnosticare care detectează rapid eventualele probleme.

Ulterior, aplicaţia utilizează un model 3D al maşinii pentru a ghida vizual utilizatorul către componenta defectă.

„Cu aplicaţia de diagnostic pe care am creat-o pentru maşina noastră, este suficient să conectezi telefonul la vehicul prin USB-C, iar aceasta va identifica foarte rapid ce nu funcţionează”, a explicat Marc Max Hoevenaars, student la TU/e Eindhoven şi inginer software în cadrul proiectului Aria.

„Astfel ştim exact cum să o reparăm, ce unelte ne sunt necesare şi putem repune rapid maşina în funcţiune”,a continuat Marc Max Hoevenaars.

Echipa din spatele proiectului Aria afirmă că iniţiativa este un răspuns la complexitatea tot mai mare a vehiculelor electrice moderne, care necesită adesea intervenţii specializate.

„Desigur, orice maşină poate fi reparată, însă observăm o nevoie reală de expertiză, mai ales în cazul vehiculelor electrice de astăzi. Prin acest proiect încercăm să oferim consumatorilor posibilitatea de a-şi repara singuri maşina”, a declarat Taco Olmar, managerul echipei Aria.

Un alt element esenţial al designului îl reprezintă accesibilitatea bateriilor. Spre deosebire de majoritatea maşinilor electrice, unde bateriile sunt complet integrate în şasiu, Aria utilizează un sistem modular care permite îndepărtarea manuală a bateriilor.

„Este foarte simplu de făcut, doar cu mâna. Oricine poate realiza acest lucru”, a spus Callum Armour, inginerul tehnic al proiectului.

Aceeaşi filozofie modulară se regăseşte şi în sistemul de propulsie, conceput pentru simplitate şi acces facil. De asemenea, componentele exterioare, precum barele de protecţie şi aripile, sunt proiectate pentru a putea fi înlocuite rapid şi uşor.

