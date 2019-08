Baschetabalistul Rolland Torok reacționează după ce a fost suspendat pe o perioadă de patru luni pentru neprezentarea la lotul național

Orădeanul legitimat la CSU Sibiu afirmă că nu a refuzat niciodată naționala României și că se simte neînțeles ca om și nerespectat ca sportiv.

Aș dori să fac publice scrisoarea adresată exclusiv domnului președinte al Federației Române de Baschet, Horia Păun, și biletul de avion cumpărat de mine încă din 28.06, pentru a ajunge la echipa națională. De la Comisia de Disciplină care mi-a judecat cazul pe 26 august nu am primit nicio înștiințare, nicio solicitare a unui punct de vedere…

Nu voi face pentru moment alte declarații. Vreau doar să știți că niciodată nu am refuzat echipa națională. Mereu am jucat cu dorință, ambiție, determinare și mândrie. În acest moment, mă simt neînțeles ca om și nerespectat ca sportiv. Nu este deloc ușor pentru mine, pentru familia mea și pentru clubul la care voi juca dar din această situație știu că voi ieși mai puternic și mai determinat. Am încerede că în cele din urmă va fi bine…Vă mulțumesc pentru toate gândurile bune!