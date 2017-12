Biletul zilei din fotbal 31 decembrie: două meciuri din Premier League

Biletul din fotbal conține azi două sugestii de pariere pentru meciuri ce au loc în etapa cu numărul 21 din Premier League. Mai exact, este vorba despre West Bromwich vs Arsenal și Crystal Palace vs Manchester City.

Biletul Zilei Fotbal 31 decembrie

După cum se poate vedea, ambele partide ne oferă favorite certe, cel puțin la prima vedere, însă ținând cont de statistici și de forma acestora, am ales să pariem pe faptul că toate formațiile amintite mai sus vor înscrie. Astfel, am obținut un bilet cu o cotă excelentă, formată din oferta casei de pariuri online Betano.

Biletul zilei din fotbal ne este oferit, ca de fiecare dată, de Pontul-Zilei.com, site specializat în pronosticuri pentru pariuri.

