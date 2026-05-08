Cât costă benzina vineri, 8 mai 2026

Cea mai ieftină benzină standard se găsește vineri, 8 mai 2026, la prețul de 9,12 lei/l, la fel ca în ultimele două zile, și este la Petrom.

Și Socar a menținut azi constant prețul, astfel că la aceste stații, combustibilul se vinde cu 9,19 lei/l.

Benzina a rămas la prețul din ziua precedentă și la Rompetrol, respectiv 9,22 de lei/l. Cu același preț constant se vinde și la stațiile OMV.

De asemenea, MOL a păstrat și ea prețul de ieri la benzina, și a ajuns 9,22 de lei/l.

Și în stațiile Lukoil, benzina s-a ieftinit ușor. Se vinde astăzi cu 9,22 de lei/l, iar joi costa 9,24 de lei/l (o scădere de 0,02 lei).

Raportat pe orașe, benzina standard se găsește vineri, 8 mai 2026, la prețul de 9,12 lei/l, la fel ca în ultimele două zile, în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Tabel prețuri minime benzină și motorină, pe orașe, 8 mai 2026

Cât costă motorina vineri, 8 mai 2026

Prețul unui litru de motorină standard în București este vineri, 8 mai 2026, de 9,83 de lei/l, la fel ca în ziua precedentă și se găsește la Petrom.

Socar a menținut constant prețul motorinei în ultimele două zile, stații în care se vinde cu 9,89 lei/l.

La fel se întâmplă și la Rompetrol, unde carburantul costă azi la fel ca ieri, respectiv 9,92 de lei/l. Prețul constant din ziua precedentă se menține și la stațiile OMV, de 9,92 de lei/l.

MOL, care avea zilele trecute cea mai ieftină motorina, a păstrat prețul din ziua precedentă, astfel că ea se vinde cu 9,92 de lei/l.

La Petrom, costul motorinei a scăzut ușor, și se vinde cu 9,82 de lei/l de la 9,83 de lei/l (o scădere de 0,01 lei/l). Și Lukoil a scăzut ușor prețul motorinei și vinde carburantul vineri, 8 mai 2026, cu 9,82 de lei/l de la 9,94 de lei/l, cât era ieri (o scădere de 0,12 lei).

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește joi, 7 mai 2026, la prețul de 9,82 de lei/l, în ușoară scădere față de ieri, când era 9,83 de lei/l (o scădere de 0,01 lei) în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Unde găsesc șoferii români cei mai ieftini carburanți vineri, 8 mai 2026

Cea mai ieftină benzină se găsește vineri, 8 mai 2026, la prețul de 8,69 de lei/l, preț neschimbat de joia trecută, și este la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

Astăzi, vineri, 8 mai 2026, cea mai ieftină motorină standard se găsește la prețul de 9,27 de lei/l, același preț de vinerea trecută, și este tot la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan

