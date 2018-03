Ce a declarat Cosmin Contra după amicalul cu Israel. Selecționerul României era fericit după victoria tricolorilor, scor 2-1, sâmbătă seară, la Netanya.

Cosmin Contra a declarat la PRO X: ”Am controlat prima repriză, ocazii Budescu și Keșeru. Am început prost repriza secundă. În primele 20 de minute gazdele și-au creat ocazii. Am revenit după primele trei schimbări, dar am suferit la ultimele faze.

La pauză le-am spus să nu ne relaxăm. Să încercăm să dăm noi gol, dar am făcut exact invers decât am vorbit. Sper să-mi revină vocea până marți. Un lucru pozitiv este că am revenit de la 0-1 și am câștigat. Suntem pe un drum bun. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă caldă, sunt doar meciuri amicale. Important este să avem spirit. Mi-a fost frică să nu ne prăbușim după 1-0. De obicei, naționala nu prea câștiga după ce era condusă. Avem un lot bun. Nu mi-a fost frică să-l titularizez pe Bancu. El a fost cel mai bun de la Craiova în ultimul timp. Încerc să cristalizez o echipă. Cei care au intrat de pe bancă au schimbat soarta meciului. Încerc să-mi fac un nucleu de 7-8 de jucători pe care să mă bazez”.

George Țucudean: ”Nu putem spune că este un nou început. Tot mințim lumea de 20 de ani cu asta”.

Nicolae Stanciu: ”Era important să câștigă pentru moralul nostru, pentru că ne așteaptă un meci foarte greu, cu Suedia. Îmi place să trag la poartă când sunt în preajma careului de 16 metri. Mereu am poftă de joc când vin la echipa națională, când joc pentru țara mea. Sunt foarte mândru de faptul că am jucat meciul cu numărul 20 la națională. Majoritatea golurilor le dedic viitoarei mele soții, dar și bunicii și familiei mele. Ar fi o dezamăgire imensă dacă nu ne-am califica la Euro 2020.

Alexandru Mitriță: ”Ne-am dorit să câștigăm. Am avut atitudine. Mă bucur că am debutat cu o pasă de gol. Îmi doream să fac pasul la prima reprezentativă. M-aș bucura să joc titular cu Suedia la Craiova, în fața propriilor fani. Nu am avut emoții. Iubesc fotbalul, joc cu mândrie pentru culorile României”.

