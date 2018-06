“Am fost încrezători că vom merge mai departe, că vom câştiga jocul. A fost un meci echilibrat, însă am controlat prima repriză, am avut posesia şi am încercat să ne creăm ocazii de gol. Lucrurile s-au complicat, însă, după ce am fost egalaţi. Ne-am temut şi am fost nervoşi, pentru că timpul trecea foarte repede. Ştiam însă că vom reuşi, chiar dacă nu credeam că vom suferi atât de mult”, a declarat Messi după joc.

“Am fost convinşi că ne vom califica. O eliminare ar fi fost un lucru foarte urât şi un final nedrept pentru noi toţi”, a mai spus căpitanul naţionalei “Albiceleste”, care a împlinit recent 31 de ani.

Messi a ţinut să le mulţumească celor peste 30.000 de fani argentinieni prezenţi în tribunele stadionului din Sankt Petersburg, spunând că aceştia au făcut “un sacrificiu enorm pentru a fi prezenţi aici”.

Referindu-se la următoarea adversară a Argentinei de la Cupa Mondială 2018, selecţionata Franţei, pe care sud-americanii o vor întâlni în optimile de finală, cvintuplul câştigător al Balonului de Aur a precizat: “Am urmărit toate meciurile francezilor. Franţa are o echipă foarte completă, cu fotbalişti de prim rang. Are fundaşi buni, mijlocaşi buni şi atacanţi buni. Au jucători foarte rapizi, care pot face diferenţa, iar alături de ei au colegi pe care îi cunosc foarte bine. Ştim foarte bine la ce să ne aşteptăm. Va fi un meci foarte complicat”.

Lionel Messi a marcat primul său gol la Cupa Mondială 2018, deschizând scorul în prima repriză a meciului cu Nigeria, cu un şut din interiorul careului, după o pasă de 40 de metri venită de la Banega. Nigerienii au egalat după pauză, prin Victor Moses, care a transformat un penalty (51), argentinienii obţinând calificarea graţie golului marcat în finalul jocului de Marcos Rojo, cu o execuţie spectaculoasă (86).

