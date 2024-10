Când și-a ținut fiul nou-născut în brațe, Liam Payne a știut că este cu adevărat îndrăgostit, poate pentru prima dată în viață. Cântărețul l-a strâns în brațe ca și cum ar fi fost cel mai prețios lucru din lume, la doar câteva minute după nașterea lui la spitalul Chelsea and Westminster, pe 22 martie 2017. Ulterior, el a postat fotografia pe Instagram, alături de cuvintele: „Prietenii mei apropiați și familia știu că sunt foarte puține momentele în care rămân fără cuvinte… wow!”

A fost un moment pe care mama lui Bear, cântăreața și fostul jurat „X Factor”, Cheryl Tweedy, care se crede că a făcut fotografia, îl va păstra pentru totdeauna în inima sa, acum că băiețelul lor nu își va mai vedea tatăl niciodată. Liam Payne, fostul star One Direction, a murit miercuri seara, după ce a căzut de la un balcon de la etajul al treilea al hotelului CasaSur din Buenos Aires, Argentina.

Avea doar 31 de ani. A făcut totul atât de devreme în viață: faimă la 16 ani, a devenit tată la 23 de ani și acum o moarte teribilă, fără sens, înainte de a-și putea cunoaște fiul așa cum trebuie.

Pentru Cheryl, în vârstă de 41 de ani, pierderea lui Liam este cea mai recentă tristețe din ceea ce au fost câțiva ani chinuitori pentru ea. Ea s-a luptat să mențină relația dintre fostul ei soț, mult mai tânăr, și fiul lor, în timp ce comportamentul lui Liam devenea din ce în ce mai nepotrivit.

Era rar prezent fizic în viața fiului său

Liam Payne era departe de a fi un tată tradițional și recunoștea el însuși că era mai degrabă „Rock ‘n’ roll”. Deși îl suna în mod regulat pe Bear, rareori era prezent fizic în viața lui – deși nu se sustrăgea responsabilității părintești.

Pentru că, după cum pot dezvălui astăzi apropiații artistului, Liam a dat dovadă de o maturitate aproape prematură în unele domenii ale vieții și a avut grijă de Bear. Băiatul de șapte ani va moșteni averea de 30 de milioane de lire sterline pe care Liam a făcut-o în timpul anilor petrecuți în trupa de băieți și pe care, în ciuda dependenței sale de droguri și alcool, a reușit să o păstreze. De asemenea, el a avut grijă să investească în proprietăți, după ce a cumpărat un conac în Buckinghamshire.

Prietenii spun că, în urmă cu câțiva ani, Liam Payne a făcut aranjamente pentru ca banii săi să ajungă la singurul său copil în cazul morții sale, în ciuda faptului că deseori erau mii de kilometri distanță între ei, deoarece cântărețul petrecea mult timp în America. Cea mai mare parte a interacțiunii lor avea loc prin intermediul apelurilor video pe FaceTime.

„Liam a avut niște oameni foarte sensibili în jurul lui pentru o perioadă și îl adora foarte mult pe Bear”, a declarat o sursă apropiată regretatului star, potrivit dailymail.co.uk. „Întotdeauna a vrut să facă ceea ce trebuie pentru el din punct de vedere financiar. Este o mică consolare faptul că Bear nu va duce niciodată lipsă de nimic, că el va beneficia cel puțin de asta”.

Dar Cheryl, sprijinită de mama ei, Joan, va fi cea care va trebui să facă față consecințelor emoționale ale morții lui Liam.

În ciuda sfârșitului brusc al relației lor în 2018, prietenii spun că Cheryl este devastată. Deși a avut „câteva întâlniri”, Cheryl nu este cunoscută public ca având vreun iubit serios de la Liam până în prezent.

„Este tragic că nu au avut niciodată o legătură adevărată între tată și fiu”

În timp ce Cheryl a păzit cu înverșunare intimitatea lui Bear și nu i-a arătat niciodată fața lumii, cei care îl cunosc spun că este un băiețel „absolut frumos”. În vara acestui an, Liam l-a descris pe Bear drept „mini eu”, înainte de a adăuga ironic: „De parcă am mai avea nevoie de mine pe lume”.

„Este tragic că nu au avut niciodată o legătură adevărată între tată și fiu”, a declarat un prieten al lui Liam,

„Liam era acolo, un suflet pierdut, pe cont propriu, la mii de kilometri distanță de casă – este îngrozitor. Îl suna mereu pe Bear; vorbeau mult unul cu celălalt și Liam îl vedea cât de mult putea. În ciuda dificultăților sale, pe care acum le cunoaștem pe deplin, Liam l-a iubit pe Bear foarte, foarte mult.”

Ca și fanii săi, Cheryl a putut vedea videoclipurile de pe rețelele de socializare care prezentau comportamentul din ce în ce mai îngrijorător al lui Liam și cu siguranță ar fi fost la curent cu consumul său de droguri.

Vehement împotriva drogurilor după ce și-a pierdut un prieten din copilărie, fotbalistul în devenire John Courtney, în urma unei supradoze de heroină în 2005, când avea doar 21 de ani, Cheryl l-a sprijinit pe Liam în lupta sa cu dependența.

În cartea Cheryl Cole: „Her Story – The Unauthorised Biography”, mama lui John, Angie, a dezvăluit că Cheryl i-a scris fiului ei o scrisoare în care îl implora să nu își distrugă viața. „Asta m-a făcut să renunț la droguri pentru toată viața”, a spus Cheryl mai târziu. „Acel coșmar a devastat toată familia și prietenii lui John”.

„Cheryl a făcut tot posibilul să aibă grijă de Liam, chiar dacă nu erau împreună. A vrut ca Bear să aibă un tată, chiar dacă el nu a fost acolo atât de mult pe cât și-ar fi dorit ea să fie”. Când, în luna iulie a anului trecut, Liam a dezvăluit că a terminat 100 de zile într-o clinică de dezintoxicare din Louisiana după ce a atins „fundul sacului”, el i-a mulțumit lui Cheryl pentru sprijinul ei.

„Mai mult decât orice, vreau să le mulțumesc lui Bear și mamei lui pentru că mi-au dat puțină libertate să mă duc și să mă fac bine în acel moment, pentru că a trebuit să o fac”, a spus el într-un videoclip pe YouTube.

Relația lui Cheryl și Liam Payne a fost complicată și de scurtă durată

S-a aflat că se întâlneau în 2016, după despărțirea lui Cheryl de soțul său, playboy-ul francez Jean-Bernard Fernandez-Versini. Sfârșitul celei de-a doua căsnicii – ea fusese căsătorită anterior cu fotbalistul Ashley Cole din 2006 până în 2010 – a lăsat-o îndurerată.

Liam a cunoscut-o pe Cheryl în 2008, când, la vârsta de 14 ani, încerca să devină vedetă în cadrul emisiunii „X Factor”, prezentându-se la audiție cu o versiune a piesei „Fly Me To The Moon” a lui Frank Sinatra. Relația lor a început în 2016, când el avea 22 de ani, iar ea 32. Deși diferența de vârstă de zece ani a ridicat sprâncene, prietenii lui Liam au spus că lui nu-i venea să creadă ce noroc are. „A fost îndrăgostit până peste cap de ea”, a spus unul dintre ei.

