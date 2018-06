Ce fel de antrenor caută echipa de handbal feminin CSM București: ”Vrem un dictator care să domine vestiarul”

”Deja avem o decizie creionată. O să venim cu informaţiile cât mai curând posibil. Va fi o surpriză pentru fiecare dintre noi. Am lucrat foarte strâns pentru aducerea unui antrenor cu personalitate, un antrenor care să poată să domine vestiarul. Pentru că echipa este formată din jucătoare cu personalitate puternică. E nevoie de un antrenor care să le poată duce spre victorie. Obiectivele vor fi Cupa, campionatul, calificarea în Liga Campionilor şi, de ce nu, să venim acasă cu trofeul”, a spus ea.

Fosta campioană olimpică a menţionat că de acum înainte antrenorii la CSM Bucureşt nu vor mai fi schimbaţi aşa de des. “Eu nu am fost niciodată cu schimbarea antrenorilor atât de des. Pentru că până la urmă stabilitatea la o echipă o dă antrenorul. Învăţ şi eu în fiecare zi despre filosofia unei echipe şi modul în care e organizată, dar nu am putut să fiu de acord cu schimbarea atât de rapidă a antrenorilor. Pentru că de abia se acomodează cu echipa şi imediat e schimbat. Eu nu agreez aceste schimbări. Sportul nu este poker, sportul este construcţie, stabilitate şi unitate. M-am uitat şi eu la ce se întâmplă la marile echipe din Europa, acolo antrenorii stau 2-3 ani, schimbă doar jucătorii acolo unde se simte că e nevoie. Dar nu să schimbăm în fiecare an 5-6 jucătoare, aducem 2-3 antrenori în 6 luni… Efectiv bulversăm fanii şi jucătoarele, deci nu. Atât timp cât sunt eu la CSM Bucureşti voi încerca să aduc stabilitate la echipă”, a explicat Gabriela Szabo, prezentă, marţi, la dezbaterea “Soluţii pentru o Românie sănătoasă şi sportivă” din cadrul proiectului “Joacă pentru viaţă” al Institutului Aspen.

Echipa de handbal feminin CSM Bucureşti a rămas de la mijlocul lunii mai fără antrenor după ce clubul din Capitală a renunţat la serviciile suedezului Per Johansson, care preluase echipa în martie, după plecarea danezei Helle Thomsen.

CSM București și SCM Craiova, în Liga Campionilor 2018-2019 la handbal feminin

