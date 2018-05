Per Johansson, despre rămânerea la CSM București. Sinceritate dezarmantă: ”Gyor și Vardar sunt peste CSM”. De ce vrea să plece din România.

CSM București nu știe dacă va continua cu antrenorul suedez Johansson (48 de ani). Adus să ia Liga, după ce echipa intrase în degringoladă, Johansson a terminat doar pe 3, în Final Four.

La revenirea în România, a stat izolat, la primirea de la Salonul Prezidențial de pe Otopeni. N-a fost solicitat la interviuri, de vorbă cu presa stând doar jucătoarele Oana Manea și Iulia Curea.

Suedezul Johansson (48 de ani) a vorbit, însă, cu ”Libertatea”:

”Locul 3 reflectă întreg sezonul CSM-ului, cu urcușuri și coborâșuri. Gyor și Vardar sunt peste CSM. Nu știu dacă mai rămân la echipă. La CSM este presiune, dar e ceva normal. Dacă doream să nu am presiune, rămâneam la o echipă de mijlocul clasamentului, în Suedia. Am fost adus să câștig Liga, dar Gyor are mai multă istorie decât CSM, să fim realiști”.



Fetele îl doresc pe Per la echipă: ”Ne ascultă pe fiecare, nu ca antrenoarea de dinainte, dar ia decizia care crede de cuviință”, însă alegerea depinde de partenera de viață a nordicului, care are doi copii, unul în vârstă de 14 ani, care merg la școală și care n-ar dori să se transfere în București.

Iulia Curea a fost pusă să vorbească, la microfon, în aeroportul din București: ”Așteptările voastre au fost mari, ale noastre – mari, mari! Suntem mândri de noi, că am fost printre titani, în Final Four. Mulțumim că ne iubiți, indiferent de așteptări”. La greu, Curea și căpitanul Manea sunt puse să scoată castenele din foc.