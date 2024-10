Fosta mare sportivă a fost îndepărtată de la conducerea lui CSM București în vara anului 2022, în urma rezultatelor sub așteptări înregistrate de echipa de handbal. Gabriela Szabo nu s-a împăcat cu decizia și a demarat mai multe procese cu Nicușor Dan.

În cursul zilei de joi, Gabriela Szabo a primit răspunsul mult așteptat din partea magistraților. Aceștia i-au dat dreptate și, ca urmare, va trebui repusă în funcția de director la CSM București.

Gabriela Szabo, după victoria cu Nicușor Dan: „Justiția face dreptate”

În plus, Curtea de Apel București l-a obligat pe Nicușor Dan la plata a 15.000 de lei către Gabriela Szabo. Fosta atletă a ales să sărbătorească victoria alături de prietenii virtuali, pe contul personal de Facebook, unde a lăsat un mesaj.

„JUSTIȚIA MI-A DAT DREPTATE. NICUSOR DAN A MINȚIT!

Astăzi, instanța a publicat decizia finală prin care mi se recunoaște nevinovăția și faptul că drepturile mi-au fost încălcate în mod abuziv. În mod absolut nedrept am fost acuzată nefondat și supusă, luni în șir, unui atact calomnios din partea primarului Nicusor Dan. După 2 ani de zile, astăzi JUSTIȚIA FACE DREPTATE.

Decizia instanței confirmă nu doar faptul că măsurile luate împotriva mea au fost nefondate, ci, mai rău decât atât, au fost motivate de interese care nu au legătură cu rigorile, regulile de procedură sau respectarea legii. Hotărârea de astăzi este un pas bun în repararea nedreptății flagrante care mi s-a făcut, deși experiența amară și trăirile negative cauzate de acuzațiile mincinoase și fără temei nu vor putea fi șterse.

Am avut încredere că adevărul și integritatea nu pot fi învinse și am luptat pentru asta. Am luptat o luptă deși nu trebuia să fiu eu în ea. Victoria mea să servească, sper, drept un precedent important în orice luptă pentru apărarea drepturilor unei persoane și a demnității”, a spus Gabriela Szabo pe pagina personală de Facebook.

