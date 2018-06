Ce se întâmplă cu echipa de fotbal CSA Steaua

“Suntem trişti pentru că un an de zile am investit mult suflet, însă uneori aşa este sportul. Dar totodată sportul căleşte şi caracterele. Fiţi siguri că vom continua, nu am făcut un proiect doar pe un an. Este un proiect făcut pentru a ajunge în Liga I şi pentru a juca pe noul stadion. Nu ne vom opri până nu ne vom atinge obiectivul. Cupa României pe Bucureşti a fost un obiectiv secundar pentru noi. Însă ne dorim să ne refacem moralul câştigând finala pe Bucureşti astfel încât să putem juca mai departe în Cupa României şi să ne măsurăm forţele cu echipele din Liga a III-a”, a spus Petrea, prezent la evenimentul prin care CSA Steaua a sărbătorit 71 de ani de la înfiinţare.

Comandantul a menţionat că va continua litigiul deschis de juristul Florin Talpan prin care gruparea CSA Steaua contestă legitimarea jucătorilor Daniel Niculae, Vasile Maftei, Ionuţ Voicu, Marian Vlada şi Petre Goge de către Academia Rapid. Deşi Comisia de Disciplină a AMFB a respins contestaţia, CSA Steaua se va adresa acum comisiilor Federaţiei Române de Fotbal.

“După ce vom primi oficial decizia comisiei AMFB voi discuta cu domnul Talpan şi în mod sigur vom ataca acea hotărâre mai departe, la Federaţia Română de Fotbal. Noi vom continua proiectul echipei de fotbal acolo unde va fi. Dacă vom avea câştig de cauză la FRF vom continua în Liga a III-a, dacă nu, în Liga a IV-a. Proiectul va continua cu Marius Lăcătuş ca antrenor şi team manager”, a spus Petrea.

În ceea ce priveşte litigiul cu FCSB, Cristian Petrea exclude un eventual acord cu finanţatorul Gigi Becali: “Avem câteva procese în instanţă. Dorim ca justiţia să ne dea dreptate şi după aceea vom vedea. Cel mai important este procesul pentru recuperarea prejudiciului care e estimat la aproximativ 37 de milioane de euro”.

Stadionul din cadrul bazei sportive Steaua va fi demolat pentru începerea lucrărilor la noua arenă la mijlocul acestei luni, a anunţat Petrea. “În această săptămână Compania Naţională de Investiţii va anunţa câştigătorul celor două proceduri, de demolare şi de construcţie. Săptămâna viitoare vom semna actele, iar de la mijlocul acestei luni va începe procedura de demolare. Noul stadion are termen de finalizare martie 2020, aşa că începând cu acea dată va putea fi folosit”, a precizat comandantul CSA Steaua.

Directorul sportiv al echipei CSA Steaua, Ştefan Iovan, a declarat, joi, că ratarea promovării în Liga a III-a de fotbal a fost “o durere foarte mare”, dar speră totuşi ca jucătorii să fi învăţat din acest prim sezon în Liga a IV-a şi să ajungă în eşalonul superior în 2019.

“Chiar dacă a fost experienţă neplăcută, am învăţat multe în acest an în Liga a IV-a. Nu ne lovisem de aceste lucruri pentru că am luat-o de jos, cu copiii. Diferenţa a fost făcută în iarnă când Rapid s-a întărit, iar noi pe final nu ne-am atins obiectivul. Trebuie să fim mai atenţi, să facem o echipă competitivă pentru a reuşi promovarea la anul. Este un plus de experienţă şi de valoare de partea Rapidului. Normal că a fost o durere foarte mare după ratarea promovării. Dar Rapid a reuşit să aducă nişte foste glorii, jucători valoroşi, care au cochetat unii chiar şi cu echipa naţională. Ei sunt încă în putere şi nouă, cu copiii, ne-a fost greu să ţinem pasul cu ei. Bravo lor că au făcut o echipă bună, să aibă un parcurs cât mai bun mai departe, anul ăsta au fost mai buni ca noi”, a spus Iovan.

Jucătorul formaţiei CSA Steaua, Andrei Predescu, a declarat la rândul său că doreşte să îşi ia revanşa în faţa celor de la Academia Rapid în finala pe Bucureşti a Cupei României programată, duminică, pe Stadionul Dinamo.

“Încercăm să trecem peste ratarea promovării, să găsim motivaţie, dacă se mai poate găsi după un eşec ca acesta. Dezamăgirea a fost foarte mare, pentru că promovarea era singurul nostru obiectiv. A fost tensiune mare în echipă… Din păcate echipa Rapid a fost mai bună ca noi anul acesta. Ne propunem să ne întoarcem cu forţe proaspete din vacanţă şi să promovăm anul viitor. Sperăm să facem o figură frumoasă contra lor duminică în Cupa României. Vrem să lăsăm o impresie bună, să arătăm că în ciuda eşecului din campionat avem valoare să ne batem de la egal la egal cu ei”, a afirmat Predescu.

