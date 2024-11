„Trei puncte foarte importante, ne-am cnsolidat poziţia de câştigători ai grupei. A fost un joc foarte bun în prima repriză, mai puţin bun in prima parte a repriziei a doua. Am terminat bine, cu un joc rapid. Din păcate în defensivă am făcut nişte greşeli care l-au pus în prim plan pe Niţă, care şi astăzi a fost extraordiunar. Nu sunt atât de mulţumit, nu-mi place să văd că echipa mea comite greşeli în apărare”, a declarat Mircea Lucescu.

Partida România – Cipru a fost ultima pe care „tricolorii” o susțin în 2024. Elevii lui Mircea Lucescu au început în forță jocul, iar după două minute aveau avantaj pe tabelă, grație golului marcat de Daniel Bîrligea în secunda 67.

Atacantul lui FCSB a primit o pasă excelentă de la Valentin Mihăilă și l-a executat cu un șut lângă bară pe poartarul reprezentativei Ciprului, Demetris Demetriou. Din meci trecuseră doar 67 de secunde. Este unul dintre cele mai rapide goluri din istoria Ligii Națiunilor și, totodată, primul înscris de Daniel Bîrligea pentru echipa națională.

România își dublează avantajul în minutul 42 când, după un pressing insistent al lui Bîrligea, portarul Demetriou greșește, Ianis Hagi interceptează, îi pasează vârfului de la FCSB, care nu reușește să marcheze. Pe respingere, a făcut-o Răzvan Marin.

Când se părea că naționala noastră are totul sub control, Radu Drăgușin intervine inexact la o centrare a lui Tzionis, iar Pittas, intrat la pauză, marchează în minutul 52, tot după o deviere a stoperului lui Tottenham. 2-1.

Cipriotii au avut imediat o ocazie uriașă de a egala, Niță scoțând în extremis, cu prețul unei accidentări, portarul român fiind înlocuit.

În minutul 80, Căpitanul Răzvan Marin reușește „dubla” și îl depășește pe Gyokeres în clasamentul golgeterilor din Liga Națiunilor, cu 6 goluri, față de 5 ale suedezului, potrivit GSP.ro.

Coman a marcat și el pentru 4-1 in minutul 83 reluând în plasa centrarea perfectă a lui Ianis Hagi.

În partida tur, România a învins, în deplasare, pe Cipru, scor 3-0.

