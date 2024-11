Așa cum deja ne-a obișnuit, vedeta a realizat din nou rime referitoare la subiectele care sunt în vogă. Iar de această dată Flick Domnul Rimă a scris o poezie despre meciul România – Kosovo, disputat pe Arena Națională din București pe 15 noiembrie 2024.

Celebra partidă a fost abandonată de jucătorii din Kosovo, pe motiv că din tribune au auzit scandări rasiste, precum „Serbia, Serbia”. Fotbaliștii kosovari au ieșit de pe teren în minutul 90+3 și nu s-au mai întors pe gazon, iar acum speră să câștige meciul la masa verde.

Deoarece arbitrul nu a fost de acord cu gestul celor din Kosovo, s-a încercat aducerea înapoi pe teren a acestora timp de aproximativ o oră, însă fără succes. Astfel, finalul meciului a fost dictat de arbitru doar cu naționala României pe gazon.

UEFA nu a luat încă o decizie în privința rezultatului, însă reprezentanții forului european au afirmat că analizează cele întâmplate și vor anunța ce se va întâmpla.

Flick face haz de necaz

Printre rimele făcute de Andrei Sebastian Flicea se regăsește și o replică pe care au spus-o și jurnaliștii sportivi la televizor, după ce meciul România – Kosovo a fost întrerupt. Mai exact, ei au spus că s-a întâmplat fix ca în copilărie, când băiatul care avea mingea se supăra și pleca acasă, întrerupând unilateral joaca.

„Că aici nu-i țurcă, frate / Nu-i normal și nu se poate / Să te superi c-ai pierdut / Și în ultimul minut / Să-ți iei mingea ofticat / Și la mama ai plecat”, a spus, printre altele, Flick.

Iată însă mai jos poezia scrisă de Flick Domnul Rimă pe Facebook, după meciul România – Kosovo, disputat pe 15 noiembrie 2024, pe Arena Națională din București:

„România-Kosovo

Aseară am fost la meci.

Visam tort. A fost ghiveci!

Nu-mi place, dar o s-o zic:

Nu prea am jucat nimic!

Doar bara lui Nicușor,

În rest a fost meciul lor.

Dar le trebuiau 3 puncte

Ca să poată fi în frunte.

Și văzând că nu le-au luat

Pe final s-au supărat

Distinsele “domnișoare”

Și-au plecat la vestiare.

Și am stat și noi și-ai noștri

O oră în frig ca proștii,

Dar n-au vrut să mai revină,

Cică noi am fi de vină

Că “Serbia” s-a scandat.

Au fost șmecheri și-au sperat

Că poate-ai noștri vor pierde

Pe “rasism” la masa verde.

Dar arbitru a fluierat

Chiar dacă ei au plecat.

Sper la masa verde apoi

Să primim 3 puncte noi

Că aici nu-i țurcă, frate,

Nu-i normal și nu se poate

Să te superi c-ai pierdut

Și în ultimul minut

Să-ți iei mingea ofticat

Și la mama ai plecat!

Hai, România!”

