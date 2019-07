De Ciprian Iana,

În faza următoare a competiției, trupa pregătită de Dan Petrescu va da peste Celtic, campioana Scoției din 2012 până în prezent.

În plus, echipa din Glasgow are în palmares nu mai puțin de 50 de titluri interne. Amănunte care însă nu-l sperie pe Dan Petrescu, antrenor care, în 2009, a reușit cu Unirea Urziceni un rezultat fantastic, 4-1, la Glasgow, cu Rangers, în grupele din Liga Campionilor.

”Dacă am avut acest succes în Scoţia, îmi doresc să îl am din nou. Trebuie să studiez bine adversarul pentru ca nu l-am văzut, nu îl știu. Ne-am asigurat play-off-ul de Liga Europa, dar îmi doresc mai mult. Așa am fost mereu”, a spus tehnicianul de 51 de ani.

Acesta a adăugat: ”Nici Unirea Urziceni nu eram apreciat, nici la CFR în primul an, nici al doilea an. Poate dacă ajungem în grupele din Liga Campionilor vom fi apreciați”.

Și directorul sportiv de la CFR Cluj, Bogdan Mara, s-a arătat optimist înaintea ”dublei” cu Celtic: „Sper să ne meargă la fel de bine ca Unirea Urziceni cu Glasgow Rangers. Celtic este un club enorm, nu ne speriem de nimeni, ne jucăm şansa”.

În turul II preliminar din Liga Campionilor, Celtic a trecut, cu 7-0 la general, de Kalju, campioana Estoniei. Meciurile dintre CFR Cluj și Celtic Glasgow, contând pentru turul III preliminar din Liga Campionilor, vor avea pe 7 august, în Gruia, respectiv pe 13 august, la Glasgow.

