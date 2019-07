Chris Evert a aruncat bomba: ”Darren Cahill se va întoarce lângă Simona Halep”. Ce se va întâmpla cu Daniel Dobre

Lista ESPN poate fi consultată AICI.

În comentariul în direct al finalei Simona Halep – Serena Williams 6-2, 6-2, fosta mare campioană Chris Evert a anunțat că australianul Darren Cahill va reveni în echipa Simonei: ”Darren Cahill se va întoarce lângă Simona Halep”.

”Cangurul” tot dă târcoale

De 18 ori câștigătoare de turnee de Mare Șlem, dintre care 3 la Wimbledon, Evert, intrată de mult în Hall of Fame–ul tenisului, are ”surse” sigure, în sensul că Darren Cahill este chiar colegul său de comentariu, la anumite meciuri, dar și la analizele de după partide.

De altfel, australianul îi tot dă târcoale româncei, semn că ar cam vrea să se întoarcă. La finală, Cahill n-a comentat pentru ESPN, ci a preferat să stea două rânduri mai sus de loja Simonei, iar la final s-a felicitat cu familia sportivei.

Toate indiciile sunt că Darren Cahill este tentat să revină în ”team Halep”, caz în care Dobre va fi folosit, ca și înainte, doar pentru ”intervenții”, adică o va însoți pe Simona la competițiile la care ”cangurul” nu poate ajunge.

Halep îl consideră pe Cahill ”cel mai bun antrenor”, punându-l astfel în umbră pe român, al cărui nume l-a pronunțat totuși la festivitatea în care a primit trofeul.

”Meritul lui Daniel Dobre este puțin subestimat”

Faptul că Dobre este subapreciat i-a sărit în ochi și jucătoarei Alexandrei Dulgheru, cu care tehnicianul a lucrat multă vreme.

”Mai mult ca sigur, Simona l-a chemat pe Darren alături de ea în clipele astea. Nu e nicio legendă. A vrut să aibă pe toată lumea lângă ea. Cahill era cea mai importantă piesă din acest angrenaj. Sunt sigură că ea l-a chemat la Londra.

Meritul lui Daniel Dobre este puțin subestimat în acest moment. Știu cum lucrează, am lucrat 10 ani împreună. Când am avut acel salt extraordinar în carieră, eram întrebată cum am reușit. Le-am spus era meritul lui. Sunt sigură că dacă Simona simțea că nu avea nevoie de Daniel, ar fi renunțat la colaborare.

Mă bucur senzațional de mult. Am vorbit cu dânsul chiar înainte de meci. I-am zis că e și meritul lui această finală. Acum, că a și câștigat, e încă o dovadă”, a declarat Alexandra Dulgheru, la TV Digi Sport.

