Reputatul tehnician „a decedat în pace, în mijlocul familiei”, după cum au anunțat apropiații germanului.

Daum a fost diagnosticat cu cancer pulmonar în urmă cu doi ani, iar starea sa de sănătate se deteriorase în ultimele luni, după o perioadă îndelungată în care a efectuat ședințe de chimioterapie.

Conștient că situația sa nu se va mai ameliora, Daum declara la începutul anului: „După ultimele împrejurări, nu voi fi mai bine”.

Într-un interviu acordat GSP în martie 2023, Daum dezvăluia că a descoperit boala întâmplător, în urma unui test banal.

„Sfatul meu e să vă testați! Eu am descoperit cancerul la un test obișnuit, nu simțeam nimic. Vă rog, verificați-vă! Iar dacă aflați că aveți cancer nu e sfârșitul vieții! Nu vă mai întrebați «de ce mi se întâmplă mie?». Sunt cinci sute de oameni depistați cu cancer zilnic! Nu sunteți singuri! Trebuie doar să căutați cei mai buni medici și să urmați tratamentul. Am ascultat medicul, am renunțat la zahăr, fac meditație zilnic. Dacă nu reziști singur, mergi la medici care te pot ajuta!”, spunea Christoph Daum, pentru GSP.

Primul selecționer străin din istoria echipei naționale a României

Daum s-a născut în Oelsnitz, un micuț oraș minier din estul Germaniei. A jucat fotbal doar 7 sezoane, pentru două echipe, Eintracht Duisburg (1972-1975) și FC Köln (1975-1979). Are un singur trofeu, un campionat în 1978.

Și-a început cariera de antrenor în 1986, pe banca lui Köln, antrenând neîntrerupt până în 2012, când a luat o pauză după un sezon petrecut pe banca belgienilor de la Brugge. A revenit în fotbal pentru 6 luni, la Bursaspor, pe care a părăsit-o în martie 2014.

Doi ani mai târziu, avea să devină primul selecționer străin din istoria echipei naționale a României.

Christoph Daum a preluat naționala României după EURO 2016 și a fost demis 14 luni mai târziu, în septembrie 2017, după ce prima reprezentativă a ratat calificarea la Mondialul din Rusia.

