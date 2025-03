Prima apariție a lui Mihai Bendeac după ce s-a întors la Antena 1 a fost într-un spot publicitar care apărea la TV și pe YouTube și în care nici postul de televiziune și nici actorul nu ofereau prea multe detalii despre proiectul în care acesta va fi implicat.

Apoi, la câteva zile distanță, Antena 1 a oferit un comunicat oficial prin care dezvăluia că Mihai Bendeac va lucra alături de Mona Segall la un talent show care va fi difuzat în această toamnă.

Mihai Bendeac va lucra cu Mona Segall

„Îmi doresc de multă vreme să lucrez cu Mihai Bendeac. Este un super om de televiziune, un actor foarte talentat și un regizor pe care îl admir, acum, după ce am văzut și «Căsătoria». Am foarte mare încredere în el și în talentul lui și, după această colaborare, sper să ne și împrietenim și să-mi spună și el Mona, nu doamna Segall. Până la acest proiect, ne-am mai întâlnit de câteva ori, contextual, la filmări, a fost invitat special într-un sezon «Chefi la cuțite», dar am apreciat întotdeauna mesajele de încurajare sau apreciere pe care le-am primit din partea lui”, a spus Mona Segall.

„Întotdeauna am considerat că televiziunea nu constituie principala mea dimensiune ca artist. Din contră, nu cred că ar prinde podiumul. Cu toate acestea, am tratat acest aspect cu același profesionalism cu care le tratez pe celelalte, fie că vorbim despre teatru, film, cărți ori publicitate. Nu am simțit deloc în ultimii trei ani că mi-aș dori să mă mai aflu vreodată pe un platou TV. Dar a existat întotdeauna o «virgulă». Sunt importante aceste «virgule». Par inofensive, dar, de la un punct încolo, te pot cotropi. Iar «virgula» mea a fost gândul că în construcția carierei mele mi-am dorit mereu să lucrez cu doamna Segall.

Fiind un tocilar al profesiei, cunosc trecutul televiziunii românești, din 31 decembrie 1956, până azi. Pot cerne destul de bine lucrurile, pot raționa în mod critic și am conchis, fără putință de tăgadă că, în baza unor chestiuni obiective, dumneaei este cel mai bun creator din istoria acestui domeniu. Nu știu care va fi rezultatul acestei colaborări. Dar ceea ce contează este faptul că, dacă tot m-am îngrijit de carieră, din păcate mai mult decât m-am îngrijit de familie și cei apropiați, măcar să nu regret mai târziu că din drumul meu lipsește un astfel de producător genial. Îi mulțumesc pentru încredere”, a afirmat și Mihai Bendeac.

Acum, la aproximativ o lună după ce s-a aflat că Mihai Bendeac s-a întors la Antena 1, acesta va apărea în emisiunea care este transmisă înainte de meciul pe care România îl joacă împotriva celor din Bosnia și Herțegovina pe 21 martie 2025.

Partida va fi transmisă în direct de Antena 1, de la ora 21.45, însă înainte de meci, de la ora 21.00, va fi difuzată emisiunea „Hai România în fiecare zi”, care va fi prezentată de Dan Pavel și Gică Popescu. Iar aceștia vor avea invitați numai unul și unul.

Actorul apare în emisiunea „Hai România în fiecare zi”

Fie că vor fi prezenți în studio, la stadion sau în alte locații, vor apărea în emisiunea „Hai România în fiecare zi”, difuzată de la ora 21.00, pe 21 martie 2025, nume precum Mircea Lucescu, Gheorghe Hagi, Florin Răducioiu, Mihai Bendeac, chefii Orlando Zaharia, Alexandru Sautner și Ștefan Popescu, Adrian Mutu, Gabi Tamaș și Dan Alexa, live de la Asia Express 2025.

Astfel, prima apariție oficială a lui Mihai Bendeac la Antena 1, după ce s-a întors în televiziune, va fi în emisiunea „Hai România în fiecare zi”, difuzată pe 21 martie 2025, de la ora 21.00.

Meciul România – Bosnia și Herțegovina, care va începe la ora 21.45, pe 21 martie 2025, va fi comentat de Andrei Rădulescu și Felix Drăghici.

Antena transmite meciurile României până în 2028, iar din 2026 are exclusivitate pentru două cicluri din jocurile naționalei. Mai mult decât atât, Antena va transmite World Cup în România, edițiile din 2026 și 2030, primele turnee finale cu 48 de echipe și 104 meciuri, organizate în SUA, Canada și Mexic în 2026, și Spania, Portugalia, Maroc în 2030 (cu primele jocuri la centenarul Mondialului începând în Paraguay, Uruguay și Argentina).

