Copii loviţi şi gazaţi la meciul FC Aninoasa – Petrolul Ploiești. Jandarmeria: ”De ce i-ați adus la meci?”. Poziția suporerilor ”lupilor” / FOTO

Copii loviţi şi gazaţi la meciul FC Aninoasa – Petrolul Ploiești, din seria a treia a Ligii 3, joc disputat sâmbătă, în Dâmbovița.

Foto: infoploiesticity.ro

Sâmbăta, Petrolul a câştigat în deplasarea de la Aninoasa cu scorul de 7-1, însă victoria a fost umbrită de confruntările dintre forțele de ordine care au asigurat paza la meci (pe lângă agenţii de pază şi stewarzii angajaţi de clubul dâmboviţean) și suporterii Petrolului.

Conform mărturiilor culese de infoploiesticity.ro, gazdele, s-au comportat exemplar cu suporterii echipei Petrolul, însă jandarmii ar fi dat dovadă de exces de zel.

În minutul 3, un mic grup de suporteri ploieşteni a vrut să intre în spaţiul rezervat “vizitatorilor “, însă accesul acestora a fost îngreunat, aducând nemulţumire în rândul fanilor. Atunci a început o bătaie între forţele de ordine şi grupul de fani. Jandarmii au apelat la gaze lacrimogene şi la spray-urile cu piper date de la o distanţă relativ mică.

Toată lumea a fost afectată, spectatori – copii, bătrâni, femei, jucători, staff-uri tehnice). Datorită vântului, gazele s-au dispersat în toată arena şi pe terenul de joc.

De altfel, arbitrul Bogdan Anghelinei avea să întrerupă jocul mai bine de 10 minute. Conform sportimpact.ro, centralul intenționa să abandoneze jocul dacă ostilitățile nu se linișteau.

Printre cei mai afectaţi de gazele lacrimogene au fost doi copii în vârstă de 12 ani (Cezar şi Robert), care au ajuns la Ambulanţă acuzând ”arderea fetei “, probleme cu căile respiratorii şi stare de greaţă.

“Victime “au căzut şi femeile, dar și edactorul şef al Info Ploieşti City. Aflat la câţiva metri de locul incidentelor, în timp ce realiză fotografii, a fost împins într-un gard de un jandarm, fiind rănit la piciorul stâng, suferind o contuzie femurală stânga cu escoriaţii pretibială, diagnostic pus de medicii de la UPU Prahova, acolo unde s-a deplasat după meci.

Întrebat de ce au avut de suferit copii din cauza excesului de zel acesta, un jandarm a răspuns: “De ce aţi luat copii la meci?”.

Într-un comunicat postat de Peluza I Ilie Oană, suporterii Petrolului au prezentat propria versiune.

6 noiembrie 2017, Măneciu – 17 martie 2018, Aninoasa.

Dacă în urmă cu aproximativ 5 luni, la Măneciu incidentele au început din cauza localnicilor şi a Primarului comunei, la Aninoasa totul a pornit de la proastă organizare şi a jandarmilor care nu aveau voie să controleze accesul în baza sportiva a suporterilor, acest control făcându-se (normal) de stewarzi sau agenţii de pază, la poarta de acces nefiind necesară intervenţia Jandarmeriei, suporterii lupilor galbeni neîncălcat nici o lege, au fost liniştiţi şi s-au conformat cerinţelor de control sumar.

Agitaţia a început în momentul în care jandarmii se aflau la poarta de acces spre sectorul rezervat oaspeţilor.

Legea 4… încălcată de cei care o apăra?!?

Conform legii 4/2008, Jandarmeria are voie să intre pe stadion doar atunci când sunt incidente care încalcă această lege, însă în interiorul stadionului (în zona tribunei la care au fost trimişi suporterii petrolişti) nu s-au folosit materiale pirotehnice, nu s-a fumat şi nu s-au consumat băuturi alcoolice.

Jandarmi din ambele judeţe.

Datorită numărului mare de suporteri care şi-au anunţat prezenta (la meci au fost peste 500), au fost mobilizaţi în jur de 200 jandarmi, atât din Prahova cât şi din Dâmboviţa.

Suporterii lupilor, “vânaţi “?

Deşi câteodată suporterii “lupilor galbeni “au parte şi de un tratament bun din partea jandarmilor, în unele deplasări, acest “tratament “nu este valabil prin Prahova sau deplasările din “vecini “, suporterii par a fi “vânaţi “de reprezentanţii Jandarmeriei, zeci de jandarmi îi aşteaptă în jurul bazei sportive sau chiar în incinta acesteia şi la momentul prielnic fac exces de zel, fiind “apăraţi “de o lege controversată.

Imaginile vorbesc de la sine…

Spray-ul cu vopsea și “ victimele colaterale” Ieri la meciul dintre Aninoasa și Petrolul s-au înregistrat niște incidente ce au făcut valva in media din România Rândurile de mai jos au ca scop lămurirea situației și informarea CORECTA a opiniei publice ce ne-a catalogat drept animale și infractori doar pe baza unor imagini trunchiate prezentate la tv și a unui comunicat al jandarmeriei total fals Așa cum scrie in titlu totul a început de la un banal spray cu vopsea pe care îl folosim la scrierea mesajelor La controlul corporal care se efectuează înainte de accesul in stadion jandarmii au confiscat acest spray cu vopsea susținând ca este un spray paralizant și au ridicat pe unul din liderii peluzei 1 pe care l-au bătut cu sălbăticie Ce a urmat este lesne de înțeles noi am cerut sa i se dea drumul jandarmii au refuzat s-a iscat o busculada urmată de loviturile de baston și telescop obișnuite iar noi ne-am aparat cum am putut și am răspuns la inmoment dat deoarece nu suntem fetițe In următorul moment jandarmii au făcut uz de buteliile cu gaz neținând seama ca sunt printre noi femei copii ( unii cu probleme de sănătate ) După calmarea spiritelor am interpelat pe un jandarm și la întrebarea mea cu privire la folosirea gazelor fără a încerca sa separe copii de noi fără a avertiza in prealabil a venit răspunsul de-a dreptul Șocant :” copii sunt victime colaterale” Răspunsul unuia care probabil are acasă copii care poarta o uniformă ce prin definiție are in atribuții apărarea cetățeanului ce este plătit din banii noștri Aceasta este noua subspecie umană căreia ar trebui sa ii fie interzis dreptul la procreere pentru siguranța tuturor este vorba de homo jandarmus retardatus Cel ce nu caută adevarul sau dialogul ci doar bucuria personală de a lovi de a vedea sânge Curios este ca cei vizați și vânați de jandarmi sunt doar membrii peluzei 1 Deasemenea curios este faptul ca doar cu 2 zile înaintea meciului cei ce trebuiau sa ne însoțească la Aninoasa adică ijj-ul a u fost înlocuiți cu brigada mobila Tot acest circ a fost premeditat avem informații ca jandarmii au avut tema la acest meci și conform unor surse din interior in deplasarea de la Moreni va fi mai rău In încheiere sper la lumea sa înțeleagă faptul ca pentru noi un meci al echipei favorite este o sărbătoare mergem cu bucurie sa susținem culorile și tradiția și chiar dacă unii din noi mai beau o bere doua in plus nu noi suntem cauza incidentelor”.