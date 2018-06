Daniel Pancu, veteranul celor de la Academia Rapid, a dat de înțeles că nu va mai apărea niciodattă pe teren, fiindcă nu mai poate.

„Nu mai pot. Am încercat și azi, la încălzire, dar nu am putut. Spectacolul a fost ca pe vremuri, au ridicat cota interesului pentru Liga 4. Nu cunosc regulamentele, era important să câștigăm din punct de vedere sportiv. Noi ne-am făcut treaba. Orice s-ar întâmpla cu noi, ne-am câștigat dreptul de a juca în Liga 3.

Steaua a fost un adversar care a ridicat mult nivelul Ligii 4 și care a ridicat interesul pentru această competiție. A fost un prilej de revanșă pentru suporteri, pentru acel sfert UEFAntastic, a fost o revanșă a rapidiștilor în fața suporterilor Stelei”, a spus Daniel Pancu.

CSA Steaua – Academia Rapid 0-2. Reacții. Predescu: „Sper să promovăm în Liga 1”

„Cuvintele nu-și mai au rostul. Au meritat să câștige. Sper că Steaua nu se va opri aici și vom ajunge în Liga 1. Noi n-am fost destul de buni pe teren. Sper ca într-o zi să mai avem șansa să promovăm. Steaua nu are ce căuta în Liga 4, Steaua trebuie să fie în prima ligă, nu are ce căuta aici.

Steaua n-are cum să moară, Steaua va continua. Că vom fi noi, că vor fi alți jucători, sper să ajungă iar în Liga 1. Îmi doresc să promovez în Liga 3, Liga 2, în Liga 1”, a spus Alin Predescu, cel mai bine cotat jucător de la CSA Steaua.

„Pentru suporteri e important. E bine că nu s-a dus cu spiritul acesta. Sperăm să promovăm an de an. Cei de la CSA Steaua sunt o echipă bună, ar merita în Liga 3. Sunt atâtea echipe din Liga 3 care n-au bani să termine sezonul. E păcat de o echipă cu tradiție, cu suporteri, să stea în Liga 4.

Am îmbinat tinerețea cu experiența. Asta înseamnă să fii rapidist, ca și copiii copiilor tăi să vină la meci. Bucurie și mai mare va fi când vom ajunge în Liga 3, când vom lua palmaresul. Atunci cred că întreaga suflare rapidistă va susține o singură echipă. Viitorul înseamnă promovarea în Liga 2.

Atmosfera a fost foarte frumoasă. E important că n-au fost incidente, că așa ne speriem copiii. Când intervin jandarmii și folosesc gaze, copiii se sperie”, a spus Daniel Niculae.

„Am făcut un pas important. Am depășit un adversar important, care s-a bătut de la egal la egal cu noi. Mă bucur pentru jucători, pentru suporteri, pentru că împreună încercăm să înviem un spirit. Avem jucători de valoare, am adus alții care au înțeles spiritul Rapidului. Academia Rapid și CSA Steaua merită să joace ambele în liga a treia

Aș vrea să mă văd cu ei și-n Liga 3. Sistemul e penibil, după ce muncești un campionat să câștigi meci de meci, începi play-off-ul cu 1 punct în față. Dacă aș fi în locul domnului Talpan, aș încerca să respect aceste valori.”.

Constantin Schumacher, antrenor Academia Rapid.

„Am renunțat în iarnă la un contract în Liga 1, la Gaz Metan Mediaș. Și ce salariu aveam acolo. Dar nu mai eram motivat. De aceea am vrut să vin aici, să-mi recapăt bucuria de a juca.

Puțin îmi pasă de ceea ce face domnul Talpan. Am demonstrat că suntem mai buni ca ei. Contestă valoarea noastră de profesioniști, că am renunțat la acele contracte și am venit să jucăm la Rapid. Eu așa am vrut. E procesoman”.

Ionuț Voicu, Academia Rapid

