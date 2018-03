Cum au ajuns românii de la FC Amicii Bruxelles în presa internaţională. ”A fost emoționant”

Cum au ajuns românii de la FC Amicii Bruxelles în presa internaţională. Reputaţia jucătorilor români care activează în străinătate a cam avut de suferit în ultima vreme din diverse motive. Astfel, despre fotbaliştii români care mai joacă în străinătate, se consemnează din ce în ce mai puţin în media.

Cu toate acestea, presa internaţională a fost atrasă recent de starea de spirit specială care domneşte la o echipă alcătuită preponderent din români, FC Amicii Bruxelles, ce activează în ligile a șasea din Belgia.

Pe lângă atmosfera de familie din echipă, găseşti şi pasiune, bucuria jocului sau determinare, ingrediente care au cam dispărut din Liga I din România. Dacă la acestea se mai adaugă dorul de țară, care se ostoieşte prin practicarea sportului rege, atunci spectacolul este asigurat.

Astfel, presa internaţională a consemnat de un moment emoţionant, atunci când portarul echipei românilor de la FC Amicii, Valentin Bursuc, şi-a cerut în căsătorie prietena, Naomi Timoficiuc, la un meci cu Brussels United.

“A fost un moment foarte emoţionant şi frumos din viaţa mea. Mă bucur că toţi colegii au fost alături de mine şi m-au ajutat să fac pasul acesta şi îi mulţumesc în mod special patronului meu Doru. M-am bucurat enorm când am văzut că presa belgiană a scris despre cererea de căsătorie care am facut-o iubitei mele. Intenţionez ca şi la nuntă să creez un moment deosebit care să aibă loc la stadion”, a declarat portarul FC Amicii. De asemenea, Valentin, care a jucat şi în liga a doua din Grecia, este extrem de apreciat pentru evoluţia sa pe teren, fiind urmărit de câteva cluburi importante din Belgia şi din România.

Viitoarea soţie a portarului de la FC Amicii, Naomi Timoficiuc, este doar dintre spectatoarele care nu pierde nici un meci al echipei.

Starea de sărbătoare a fost transmisă și în tribune, la partidele FC Amicii asistând sute de spectatori români, printre care femei și copii.

“Am făcut tricouri pe spatele cărora am inscripţionat cererea în căsătorie, cu mesajul ‘Vrei să fii soţia mea?’. Când jucătorii s-au aliniat la centrul terenului, prietena lui Valentin a văzut această cerere. De asemenea, o cântăreaţă a venit special pe teren. Victoria echipei FC Amicii am dedicat-o cuplului’’, a declarat Doru Costea, preşedintele FC Amicii, lidera diviziei P 4 C.

FC Amicii, ce activează în Liga Provincială a Belgiei, are şi un “satelit” ce joacă în Divizia de amatori. De altfel, conaționalii noștri au cucerit campionatul și Cupa în ediția 2015/2016, iar în sezonul trecut au luat din nou Cupa și au ocupat locul doi în campionatul amatorilor. Ei evoluează pe stadionul de la stadionul Heysel 3 de lângă Atomium şi au început demersurile pentru a juca pe arena Heymbosch din Bruxelles, graţie Primăriei din Jette.

