Andreea Ignat, o concurentă plină de talent și o poveste de viață impresionantă, a primit cuțitul de aur din partea chef-ului Richard Abou Zaki în cadrul sezonului 14 al emisiunii „Chefi la cuțite”. La doar 35 de ani, Andreea, originară din Reghin și pasionată de cofetărie și patiserie, a reușit să cucerească jurații nu doar prin preparatul său, un desert tropical, ci și prin povestea sa de viață, care i-a emoționat pe toți.

Andreea Ignat de la „Chefi la cuțite” a fost părăsită de iubit în Mexic

Andreea a povestit cum, în urmă cu mai mulți ani, a trăit o experiență dureroasă în Mexic, unde iubitul ei de atunci a părăsit-o, luând cu el atât actele, cât și bagajele ei. Această întâmplare greu de trecut a marcat-o, dar a motivat-o să își urmeze visul și să își construiască o carieră de succes.

„Am fost plecată în Mexic timp de doi ani. Am vrut să ajung în State și am plecat cu prietenul meu la vremea aceea. Am renunțat la facultate și mi-am luat inima în dinți și am zis că vrem ceva mai mult. El a locuit acolo timp de 7 ani, eu eram la facultatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. După un an am zis că nu e de mine, plec. Doar că el s-a răzgândit între timp și voia Australia, eu nu voiam.

În Mexic s-a răzgândit că au venit vizele de Australia între timp. Nu m-a ținut nimic în Mexic, eu am vrut să plec acasă. M-a ținut faptul că am rămas fără acte. M-am trezit dimineață singurică, cumva fără acte și cu jumătate din bagaje luate. Am sunat la poliție, mi-au zis că nu pot să declar că mi-a furat cineva ceva. Spaniola mea era groaznică pe vremea aceea și nu au vrut să-mi ia declarație că s-au furat actele. Chiar dacă voiam nu mai puteam pleca pentru că trebuia să ajung în Capitală și să-mi fac pașaport nou și buletin la Ambasadă și nu aveam cum să mă duc singură, blondă, într-un autocar până în Mexico City ca să-mi rezolv actele.

„Erau zile când chiria expirase și nu mai aveam unde să locuiesc și atunci m-am descurcat, mai dormeam pe plajă”

Erau zile când chiria expirase și nu mai aveam unde să locuiesc și atunci m-am descurcat, mai dormeam pe plajă, era cald. Nu am avut o perioadă acoperiș. E un lucru bun, a fost o poveste cu happy ending că m-a format omul care sunt astăzi pentru că am cunoscut oamenii potriviți are au fost acolo pentru mine atunci când nu aveam nimic. Am cunoscut o doamnă și m-a luat sub aripa ei”, a povestit Andreea Ignat la „Chefi la cuțite”.

„În pandemie livram eclere cu mașini închiriate și afară era coadă”

Pasiunea ei pentru cofetărie a dus-o la deschiderea unui bistro care s-a bucurat de un mare succes în orașul său natal.

„Era coadă afară… Pe timpul pandemiei, am început să facem eclere, care au fost foarte apreciate. O prietenă de-ale noastre, care se mutase la Cluj, a început să posteze pe rețelele sociale despre eclerele noastre. Ne-a ajutat, pentru că așa am început să avem comenzi de la Cluj și a trebuit să găsim o cale să ajungem acolo cu produsele, întrucât cerere exista. Am reușit să deschidem și acolo o locație și a fost un succes incredibil: lumea stătea la coadă în fața vitrinei goale. A fost o nebunie: în pandemie livram eclere cu mașini închiriate și afară era coadă”, a povestit Andreea în fața celor patru chefi, care i-au analizat la milimetru desertul.

Richard Abou Zaki i-a oferit Andreei Ignat cuțitul de aur

Impresionat atât de talentul culinar al Andreei, cât și de curajul și determinarea ei, chef Richard Abou Zaki a decis să-i ofere cuțitul de aur, un simbol al excelenței în bucătărie. După ce i-a ascultat povestea emoționantă, chef Abou Zaki s-a ridicat și i-a înmânat cuțitul de aur, recunoscându-i astfel performanța și dedicarea.

„Ești cuțitul meu de aur din acest sezon! E ceva super important pentru mine! Când am degustat desertul m-a dus cu gândul la desertul meu cel mai faimos și am avut așa o vibrație. Ai un suflet super frumos, super călduros, iar emoția ta mă onorează și emoția asta o să ne ajute pe amândoi în concursul acesta!”, i-a spus Chef Richard.

Andreea trăiește acum o perioadă frumoasă din viața ei, fiind nu doar una dintre finalistele sezonului 14 al „Chefi la cuțite”, ci și o mămică împlinită. Are doi copii adorabili, Aris, mezinul familiei, care a împlinit recent un an, și Olivia, fiica ei de 4 ani. Andreea postează frecvent imagini și videoclipuri cu cei mici, mândrindu-se cu „comorile” ei. Cu susținerea unei familii iubitoare, Andreea Ignat se apropie tot mai mult de îndeplinirea visului său culinar.

„În afară de copiii mei, este cel mai important lucru pentru mine și pentru cariera mea. Sper să nu dezamăgesc, sper să dau tot ce-am mai bun din mine și să ajungem cât mai departe împreună”, a spus concurenta.

