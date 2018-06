”Nationalmannschaft” s-a jucat cu inimile suporterilor, care au trecut prin toate stările posibile, de la agonie la extaz. Germania s-a salvat in extremis, de la o eliminare prematură, marcând golul victoriei în prelungiri, prin Toni Kroos (90+5), după ce a fost condusă la pauză prin golul lui Ola Toivonen (32), iar Marco Reus (48) a egalat.

Selecţionerul Germaniei, Joachim Loew, a comparat meciul cu Suedia, disputat sâmbătă în grupa F a Cupei Mondiale din Rusia, cu un thriller plin de emoţie.

”Sunt bucuros că am răsturnat scorul şi am marcat acest gol vital. A fost un thriller, plin de emoţie, ca un montagne russe până la fluierul final. Emoţiile s-au acumulat şi am avut ocazii enorme, precum cea cu capul a lui Mario Gomez, iar ultimele două minute au fost pline de dramă. Dar acest gen de lucruri există în fotbal, meciurile eliminatorii se decid adesea ca acesta. Nu e prima oară când am trăit aşa ceva”, a declarat Loew după meciul de la Soci.

Calificarea în optimi se decide în ultima etapă, miercuri, când sunt programate meciurile Coreea de Sud – Germania și Mexic – Suedia. Există posibilitatea ca Mexic, Germania și Suedia să termine la egalitate perfectă (6 puncte, golaveraj 3-2), situație în care departajarea se va face după următoarele criteri: