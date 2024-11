Tânărul a furat bijuteriile victimei

Momentul în care femeia este împinsă pe scări a fost surprins de camerele de supraveghere, iar incidentul s-a petrecut la data de 29 august 2024, la circa 13 kilometri nord-vest de Stockholm. Bătrâna se îndrepta spre mormântul soțului său atunci când Karam Kanjo a împins-o.

Kanjo s-a stabilit în Suedia în anul 2015. În imagini se poate vedea cum tânărul de 26 de ani o împinge pe victimă la jumătatea scărilor.

Atacatorul și victima pot fi văzuți căzând pe scări, în vreme ce bărbatul încearcă să-i fure bijuteriile de la gât. După ce au ajuns la baza scărilor, Kanjo s-a ridicat și i-a smuls colierele, înainte de a pleca și de a o lăsa pe bătrână întinsă pe jos.

Bărbatul din Siria a mai fost condamnat la închisoare

Conform documentelor judiciare obținute de sursa citată, bătrâna primise colierele în urmă cu mai bine de patru decenii. Când a vorbit cu oamenii legii despre ce i s-a întâmplat, femeia a mărturisit că nu a mai trăit un astfel de episod niciodată.

Tânărul de 26 de ani a fost condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare și s-a dispus deportarea sa în Siria. Ba mai mult, va trebui să plătească mai bine de 8.000 de euro despăgubiri.

Se pare că bărbatul nu se afla la prima abatere. El ar mai fi comis minimum 19 infracțiuni de la momentul venirii sale în Suedia. În plus, a stat doi ani și jumătate după gratii, după ce a violat o femeie în urmă cu trei ani. Totuși, el a fost eliberat atunci când mai avea în jur de un an de stat în închisoare.

Conform magistraților din Suedia, bătrâna s-a ales cu vânătăi pe picioare, pe brațul stâng și cu răni în jurul gâtului. Totodată, bărbatul nu va mai putea intra în Suedia după ce va fi deportat, conform documentelor judiciare.

