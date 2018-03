Cum explică Simona Halep înfrângerea cu Radwanska, 6-3, 2-6, 3-6, suferită sâmbătă seara în turul 3 al turneului de la Miami.

“Am jucat destul de bine în primul set, dar apoi am scăzut nivelul. Sunt un pic obosită. Poate că nu sunt sufiecient de pregătită pentru a juca la nivelul acesta.

Nu a adus nimic nou. A jucat la fel cum joacă mereu, scoate mingile şi nu prea greşeşte. Eu am greşit mult. Am jucat prea pe centru. Ea a avut posibilitatea să facă cam ce a vrut. Meciul puteam să îl câştig dacă nu jucam slab. Merg înainte”, a spus Halep, într-un interviu acordat pentru Digi Sport.

În ciuda acestui eşec, Halep va rămâne lider mondial şi după turneul din Florida, deoarece daneza Caroline Wozniacki, numărul doi WTA, a pierdut în turul secund la Crandon Park.

Halep, sfertfinalistă anul trecut la Miami Open, va primi un cec de 47.170 dolari şi 65 puncte WTA, ea urmând să evolueze în continuare la dublu, alături de Irina Begu, în optimi, contra perechii Raquel Atawo (SUA)/Anna-Lena Groenefeld (Germania).

LIVE TEXT Simona Halep – Agnieszka Radwanska, în turul 3 la Miami. Simo, eliminată / VIDEO

L’Equipe: ”Radwanska s-a jucat cu nervii lui Halep”

Cotidianul L’Equipe notează că poloneza s-a jucat cu nervii Simonei “variind loviturile” și a reușit, în decisiv, s-o atragă pe jucătoarea noastră într-o capcană, cu scurta la fileu. Francezii nu nau uitat sa aminteasca si faptul ca Radwanska a rapus pentru a doua in cariera un lider mondial, duăpa Caroline Wozniacki, in 2012.

“Poloneza a întors o situaţie dificilă din începutul partidei. Condusă cu 1-0 la seturi apoi cu 2-0 în al treilea set, Radwanska a făcut să se năruie jocul româncei, care şi-a multiplicat erorile directe. Radwanska s-a jucat des cu nervii adversarei ei, variind loviturile, folosind «slice-ul» de rever. A fost folosit defensiva împotriva forţei. O minge care vine neîncetat în terenul advers, pentru a forţa jucarea unei lovituri suplimentare şi comiterea de greşeli.

Fosta numărul 2 mondial a încercat să spargă jocul Simonei Halep cu lovituri ca lobul de la 3-3, în decisiv, după ce a atras-o în capcană cu o scurtă la fileu. Halep s-a enervat, Halep s-a agasat. Şi Halep s-a văzut condusă cu 4-3. Poloneza a făcut break-ul în ghemul următor, după o nouă lovitură cu dreapta a adversarei, care s-a oprit în fileu, apoi şi-a oferit prima minge de meci, după o defensivă şi o acoperire a terenului excepţionale şi o nouă lovitură de dreapta în fileu a Simonei.

Şi nu a avut nevoie decât de una (n.r. – minge de meci). La cei 29 de ani, este a doua oară, după sezonul din 2012, când Radwasnka face să cadă numărul 1 mondial. Atunci a fost Caroline Wozniacki”, a scris lequipe.fr.

Pentru Simona urmează o pauză până la Fed Cup, iar următorul turneu WTA va fi cel de la Stuttgart.