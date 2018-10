Denis Pașcovici, înmormântat duminică, la ora 14.00. Trupul neînsuflețit a fost depus la Casa Albastră din Constanța

foto: ziuaconstanta.ro

'Cei care doresc să ne fie alături, pentru a-l conduce pe Denis pe ultimul drum, trupul va fi depus la Casa Albastră, casă mortuară din Constanța, începând de vineri. Îmomantarea va avea loc 14.10.2018, la ora 14.00', a anunțat mama lui Denis, Ionela Adina Pașcovici.

Slujba va avea loc Biserica Sf. Treime, iar înmormântarea are loc la Cimitirul Central.

Denis Mihai, fiul fotbalistului Cosmin Pașcovici, a murit joi, 11 octombrie, la vârsta de 14 ani, pe care îi implinise pe 20 septembrie (zi în care primise cadoul tricoul preferat, cel al lui Real Madrid). Denis a trecut prin 17 operații, intervenții pe creier pentru îndepărtarea unei tumori canceroase, tratamente dure de chimioterapie şi radioterapie şi nu se mai putea deplasa, fiind imobilizat în căruciorul cu rotile.

Cosmin Pașcovici, care a activat la echipe precum Dinamo și Farul, a plecat în străinătate, la un moment dat, să muncească pentru a face rost de bani pentru tratamentele medicale ale fiului său, Denis. A lucrat pe un tractor într-o podgorie din zona Bordeaux.

Gazeta Sporturilor a urmărit cazul lui Denis încă din 2006: micuțul fusese operat de 17 ori pe creier, din care nu mai avea decât 20 la sută, în urma unui cancer. Prima intervenție chirurgicală a suferit-o la 2 ani. De curând, Denis își făcuse buletin, dar starea lui de sănătate era tot mai șubredă. În week-end, a suferit un atac cerebral și corpul lui n-a mai rezistat.

De un an și jumătate, Pașcovici, 40 de ani, rupsese orice legătură cu fotbalul. S-a angajat la 'Catena', unde este agent de vânzări.

Prietenii fostului fotbalist s-au mobilizat și încearcă să sprijine financiar familia. 'Dorim să fim alături de ei printr-un suport financiar. Contul personal: Pașcovici Mihai Cosmin RO36BRDE020SV25174700200 e deschis la banca BRD. Va mulțumim! Fii tare, Pașcone!!!', a anunțat Sorin Dan, un prieten apropiat. Iar mai mulți fotbaliști au anunțati deja că vor ajuta. Familia Pașcovici și-a pus toți banii la bătaie, zeci de mii de euro, pentru a-l salva pe micul Denis. Numai mâncare lichidă sau artificială costa 2.400 de lei pe lună.

'Am cunoscut situaţia lui Denis la TV. Se spunea că medicii de aici nu îi dau şanse. Am sunat-o pe Ionela (n.r. mama lui Denis) şi i-am zis să mergem la Paris. În trei zile am făcut rost de 100.000 de euro, am luat personal bani de la oameni. Asta se întâmpla acum 11 ani. Acolo au întâlnic doctori extraordinari care l-au făcut bine pe Denis. După 2 ani s-a întors vindecat, dar tot ce s-a întâmplat acolo l-a marcat, a rămas cu sechele, făcea convulsii. Denis era foarte, foarte puternic. Avea o forţă incredibilă. Eram uimită de cum se poate bucura un copil bolnav. A fost ca şi copilul meu. Ştiam totul despre el', a spus Amalia Năstase, la ProSport Live.