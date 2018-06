Dinamo are ca obiectiv calificarea în play-offul ediției 2018-2019 a Ligii 1

“Obiectivul meu şi al jucătorilor în noul sezon este de a ne califica în primă fază în play-off. Ştim că nu va fi uşor, ne aşteaptă un drum anevoios, dar am încredere în jucători, în munca noastră. Cu valoarea şi calitatea acestor jucători vom putea duce la bun sfârşit acest obiectiv. Bugetul pentru noul sezon este sensibil diminuat, însă eu sunt un antrenor ambiţios, un antrenor care transmite o energie pozitivă jucătorilor astfel încât să ne intereseze mai puţin această latură. Iar cei care suntem aici vom face front comun pentru a avea rezultate bune la Dinamo. Cel mai bun exemplu este în tenis unde Rafael Nadal, care nu e un talent extraordinar, a reuşit prin muncă să câştige foarte multe trofee. La fel şi a noastră Simona Halep, care şi ea e o luptătoare incredibilă. Iar pentru noi ei trebuie să fie exemple de urmat”, a spus el.

Bratu a menţionat că lotul pentru următorul sezon este complet în proporţie de 85%. “A fost o vacanţă destul de scurtă pentru noi pentru că am avut mai multe meciuri în sezonul trecut decât echipele din play-off. Dar ne prinde bine pentru că am reuşit un play-out foarte bun. Am avut timp să ne punem cap la cap ideile şi să aducem câţiva jucători. Mircea Axente şi Deian Sorescu sunt doi jucători pe care mi i-am dorit mult şi în care am foarte mare încredere. În săptămânile următoare vom face şi alte transferuri. Cred că lotul este acum creionat în proporţie de 85%. Mai aşteptăm zilele următoare. Noi avem nevoie pe anumite poziţii de nişte jucători cu care am discutat şi sper ca transferurile lor să se realizeze. Avem nevoie de jucători care vor să se afirme, care au foame de rezultate. Dacă vom reuşi eu spun că putem pune probleme”, a afirmat tehnicianul.

Acesta a subliniat importanţa pe care o vor avea Cano Jaime Manuel Penedo şi Giorgios Katsikas, doi jucători care şi-au prelungit contractele cu Dinamo. “Înseamnă enorm faptul că Penedo a prelungit contractul. Mi l-am dorit şi am insistat pentru el. Chiar dacă a fost un moment în care discuţiile căzuseră, dar până la urmă am ajuns unde ne doream toţi. La fel şi Katsikas şi-a prelungit contractul”, a precizat el.

Lotul echipei de fotbal Dinamo s-a reunit, joi, la baza sportivă de la Săftica în vederea începerii pregătirilor pentru sezonul 2018-2019, la prima şedinţă de pregătire condusă de antrenorul Florin Bratu fiind prezenţi 22 de jucători.

