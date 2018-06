Fotbalista Simona Halep. Campioana de la Roland Garros promovează Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018.

Halep, care şi-a dovedit deja talentul de a jongla cu mingea, face din nou spectacol, dar de această dată le are lângă ea pe unele dintre adversarele din circuit.

Simona Halep jonglează cu mingea ca un fotbalist profesionist. Este fan Lionel Messi / VIDEO

Elena Vesnina, Caroline Garcia, Karolina Pliskova, Petra Kvitova, Daria Kasatkina, Caroline Wozniacki, Anastasija Sevastova, Johanna Konta, Jelena Ostapenko, Madison Keys şi Julia Goerges sunt celelalte jucătoare care apar în montajul de aproximativ un minut.

The #FIFAWorldCup is here! ⚽️ ?#WTA stars will be watching… Will you? pic.twitter.com/xbefBXsRHC

— WTA (@WTA) June 14, 2018