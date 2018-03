Dinamo – Juventus 1-2. Toate reacțiile după ”bomba” din Ștefan cel Mare. ”Câinii” ironizați și la interviuri: ”Nu prea le iese jocul!”.

Dinamo a dat măsura decăderii din acest sezon, după ce a pierdut lamentabil, în „Groapă”, cu Juventus Colentina. Oamenii lui Marius Baciu i-au ironizat și pe teren, și la declarații pe „câinii” lui Bratu.

Dinamo – Juventus 1-2. Toate reacțiile: „Nu sunt obișnuiți să joace în play-out!”

„Celor de la Dinamo nu prea le iese jocul. Trec printr-o situație neplăcută. Nu sunt obișnuiți să joace în play-out. A fost un meci dificil. Au venit jucători de calitate, care am format un grup unit. Sperăm să ne salvăm”.

Ciprian Petre, Juventus

„Noi i-am surprins cu munca noastră. Știam cum joacă Dinamo, am venit pregătiți și am reușit să câștigăm. Noi trebuie să ne facem jocul nostru și să câștigăm punctele. Mă bucur că am reușit să câștigăm în deplasare la Dinamo, care e o echipă mare.

Au adus alt antrenor, altă mentalitate, au venit jucători noi, care vor să-și relanseze cariera. Toți se uită altfel la noi acum. Eu am încredere că putem să ne salvăm”.

Wallace, Juventus

„Am câștigat cu Dinamo și asta ne bucură, dar trebuie să fim realiști. Mai avem 11 meciuri. Încă avem probleme mari. Suntem o echipă nouă, mulți jucători nu au intrat în ritmul competiției. Stăm prost din punct de vedere fizic.

La ora actuală Dinamo trece printr-o perioadă foarte grea. Le-am spus jucătorilor să fie serioși. Au respectat întocmai ce le-am spus. În prima repriză Dinamo nu și-a creat vreo ocazie. În partea secundă am luat un gol pe care nu îl permit nici la antrenament. Ne-am pierdut pentru o fracțiune de secundă.

L-am urmărit pe Drăghici. Mă bucur enorm pentru el. E un jucător care poate progresa foarte mult. Avem nume interesante care vor apărea pe teren. Eu nu păstrez același «11». Trimit cei mai în formă jucători întotdeauna”.

Marius Baciu, antrenor Juventus

„Mi-e greu să găsesc acum o explicație. A fost o seară nefastă pentru noi, nu ne-a ieșit nimic. Am avut trei săptămâni în care n-am jucat nici un meci. Se pare că ne-am ieșit din ritm. Vom încerca să facem totul ca echipa să-și revină, să regăsească victoria.

E posibil ca jucătorii la final de contract să nu se mai implice la fel de tare. De la Gabi mă aștept mai mult, dar și de la ceilalți. Sunt jucători cu experiență, cu valoare, mă refer la Torje și la Nistor. Din păcate, am fost taxați de o echipă care ne-a surprins.

Am jucat și cu patru băieți sub 21 de ani. Încercăm să dăm șanse și tinerilor. Evaluăm jucătorii, pentru că s-au făcut multe greșeli. Nu știu exact acum cât de gravă e accidentarea lui Liviu Gheorghe, nu era în vestiar. O fi plecat la spital. Avem nevoie de el în viitor”.

Florin Bratu, antrenor Dinamo

„Din păcate, nu am făcut jocul pe care l-am pregătit. Nu mai avem ce face, trebuie să ne pregătim pentru următorul meci. Nu am ascultat de sfaturile lui Mister și asta ne-a costat. Trebuia să fim mai agresivi.

Nu avem voie să pierdem puncte deloc. N-o să se ajungă să ne luptăm pentru evitarea retrogradării. Noi avem nevoie de puncte pentru onoarea noastră, pentru că ssuntem Dinamo”.

Dani Popa, Dinamo

„Nu avem nicio explicație, nicio scuză. Sper să fie un accident și să nu se mai întâmple. M-am bucurat că am debutat. Bratu ne-a spus să ne revenim și să câștigăm meciul.

Nu cred că există vreun fotbalist care să intre pe teren și să nu vrea să joace. Nu ne interesează cine vine acționar, cine pleacă”.

Vlad Muțiu, Dinamo