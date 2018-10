E clar: Simona Halep rămâne liderul WTA până la finalul lui 2018. Ce a aflat românca la Moscova

View this post on Instagram

Ajunsă în Moscova, Simona Halep a fost întâmpinată de Aleksey Selivanenko, vicepreședintele Federației Ruse de Tenis și președinte al turneului Premier << VTB Kremlin Cup >> din Moscova. Simona a primit și o jucărie de pluș, cadou pentru nepoata ei, micuța Tania. ? : VTB Kremlin Cup, TennisRussia & Simona Halep – Instagram Story #SimonaHalep #VTBKremlinCup #HaiSimona??? #CHAMPION #LosHalepeños Sursa info : @los.halepenos – Facebook