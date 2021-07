Scandal în Anglia după finala EURO 2020. Federația: „Dezgustător”. Ce au pățit trei jucători care au ratat penalty-urile

Federația Engleză de Fotbal a precizat, într-un comunicat, că este „îngrozită” de rasismul din comentariile online care i-au vizat pe trei jucători de culoare britanici după înfrângerea de pe „Wembley”.

Bukayo Saka ratează ultima lovitură de departajare în finala Euro 2020, Italia – Anglia. Foto: EPA

„Subliniem în mod clar că oricine este în spatele unui comportament atât de dezgustător nu este bine-venit să urmărească echipa. Vom face tot ce putem pentru a sprijini jucătorii afectați și solicităm pedepsele cele mai dure posibile pentru oricine este responsabil”, arată FA.

Federația a solicitat apoi guvernului condus de Boris Johnson să ia măsuri ferme împotriva actelor de rasism.

Noi vom continua să facem tot ce putem pentru a elimina discriminarea din joc, dar implorăm guvernul să acționeze rapid și să aducă legislația corespunzătoare, astfel încât acest abuz să aibă consecințe reale. Federația Engleză de Fotbal:

În comunicat, s-a mai precizat că și companiile de social media trebuie să își aducă aportul la eliminarea acestor comportamente, prin interzicerea „agresorilor de pe platformele lor” și să sprijine organele statului în depistarea acestora.

Marcus Rashford, după ce a ratat la penalty-uri în finala Euro 2020, Italia – Anglia. Foto: EPA

„Companiile de social media trebuie să intensifice, să își asume răspunderea și să acționeze pentru a interzice agresorii de pe platformele lor, să adune dovezi care pot duce la urmărire penală și să sprijine eliminarea acestui tip de abuz urât de pe platformelor lor”, mai arată FA.

Boris Johnson: „Abuz îngrozitor”

Într-un scurt comentariu pe Twitter, premierul britanic a transmis că „jucătorii Angliei merită să fie lăudați ca niște eroi, nu abuzați rasial pe rețelele de socializare”.

Boris Johnson a catalogat ceea ce s-a petrecut pe rețelele de socializare drept un „abuz teribil” și a precizat că „cei responsabili ar trebui să fie rușinați de ei înșiși”.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.



Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 12, 2021

Prințul William: „Toți cei implicați ar trebui să răspundă”

Prințul William, Duce de Cambridge, preşedintele de onoare al Federaţiei Engleze de Fotbal, a scris pe contul de Twitter că s-a „îmbolnăvit” după abuzul rasist asupra celor trei jucători de culoare ai Angliei, descriind insultele drept „total inacceptabile”.

Prințul William, care a fost prezent la finala Euro 2020, a cerut pedepsirea celor care au scris mesajele și a precizat că observațiile îngrozitoare trebuie eliminate definitiv.

„Sunt bolnav după abuzul rasist îndreptat împotriva jucătorilor din Anglia după meciul de aseară. Este total inacceptabil ca jucătorii să suporte acest comportament urât. Totul trebuie să se oprească acum și toți cei implicați ar trebui să răspundă”, a precizat Ducele de Cambridge.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last nights match.



It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.



It must stop now and all those involved should be held accountable. W — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021

Poliţia metropolitană a deschis o anchetă

Poliția metropolitană a precizat într-o postare pe Twitter că abuzul „nu va fi tolerat” și că „va fi investigat”.

„Am luat la cunoștință o serie de comentarii ofensive și rasiste pe rețelele sociale adresate fotbaliștilor după finala Euro2020. Acest abuz este total inacceptabil, nu va fi tolerat și va fi investigat”, a precizat Poliția metropolitană.

We are aware of a number of offensive and racist social media comments being directed towards footballers following the #Euro2020 final.



This abuse is totally unacceptable, it will not be tolerated and it will be investigated. — Metropolitan Police Events (@MetPoliceEvents) July 12, 2021

Italia a câştigat Campionatul European de fotbal, învingând în finală Anglia, scor 4-3, după loviturile de departajare. Pentru Italia este al doilea trofeu continental, după cel obţinut în 1968.

