Fanii lui Union Berlin au cântat colinde pe stadion în Ajun de Crăciun. 28.500 de suporteri s-au strâns pe arena An der Alten Forsterei.

În Ajunul Crăciunului, s-au strâns aproape 30.000 de spectatori pe terenul formația dion liga secundă germană.

Tradiția colindelor de Crăciun pe stadionul celor de la Union Berlin a pornit încă din 2003, a observat digisport.ro, când doar o mână de fani ai echipei au decis ad-hoc să meargă pe ”An der Alten Forsterei” să cânte colinde.

?⚪️| Here’s the #Weihnachtssingen live stream so you can join in! ?

➡️ https://t.co/twg5nXu3Sr pic.twitter.com/CIDeqmzdjg

— FC Union Berlin EN (@fcunion_en) December 23, 2017