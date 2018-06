Finala Cupei României 2018, faza pe București: Academia Rapid – CSA Steaua. Se joacă duminică, de la 20.00, pe stadionul Dinamo. Biletele se vând de azi

“Suntem trişti pentru că un an de zile am investit mult suflet, însă uneori aşa este sportul. Dar totodată sportul căleşte şi caracterele. Fiţi siguri că vom continua, nu am făcut un proiect doar pe un an. Este un proiect făcut pentru a ajunge în Liga I şi pentru a juca pe noul stadion. Nu ne vom opri până nu ne vom atinge obiectivul. Cupa României pe Bucureşti a fost un obiectiv secundar pentru noi. Însă ne dorim să ne refacem moralul câştigând finala pe Bucureşti astfel încât să putem juca mai departe în Cupa României şi să ne măsurăm forţele cu echipele din Liga a III-a”, a spus Petrea, prezent la evenimentul prin care CSA Steaua a sărbătorit 71 de ani de la înfiinţare.

Comandantul a menţionat că va continua litigiul deschis de juristul Florin Talpan prin care gruparea CSA Steaua contestă legitimarea jucătorilor Daniel Niculae, Vasile Maftei, Ionuţ Voicu, Marian Vlada şi Petre Goge de către Academia Rapid. Deşi Comisia de Disciplină a AMFB a respins contestaţia, CSA Steaua se va adresa acum comisiilor Federaţiei Române de Fotbal.

“După ce vom primi oficial decizia comisiei AMFB voi discuta cu domnul Talpan şi în mod sigur vom ataca acea hotărâre mai departe, la Federaţia Română de Fotbal. Noi vom continua proiectul echipei de fotbal acolo unde va fi. Dacă vom avea câştig de cauză la FRF vom continua în Liga a III-a, dacă nu, în Liga a IV-a. Proiectul va continua cu Marius Lăcătuş ca antrenor şi team manager”, a spus Petrea.

În ceea ce priveşte litigiul cu FCSB, Cristian Petrea exclude un eventual acord cu finanţatorul Gigi Becali: “Avem câteva procese în instanţă. Dorim ca justiţia să ne dea dreptate şi după aceea vom vedea. Cel mai important este procesul pentru recuperarea prejudiciului care e estimat la aproximativ 37 de milioane de euro”.

