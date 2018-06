Fotbalistul transferat de Manchester United, după ce Jose Mourinho a văzut amicalul România-Finlanda

Manchester United a anunţat că l-a transferat pe Diogo Dalot, un fundaş lateral de doar 19 ani, de la FC Porto. Suma tranzacției, în jur de 19 milioane de lire sterline. Diogo Dalot a semnat pe cinci ani, cu opţiune pentru prelungire.

Este o mutare interesantă făcută de Manchester United, având în vedere că Dalot a debutat la FC Porto abia la începutului lui 2018.

Jose Mourinho are însă încredere că a făcut un transfer bun: ”Diogo este un tânăr fundaş extrem de talentat, cu toate calităţile care-l pot face un mare jucător pentru acest club. El are toate calităţile necesare unui fundaş: fizic bun, inteligenţă tactică şi calitate tehnică”, a declarat Mourinho pentru site-ul oficial. ”Să vin la Manchester United este o oportonitate incredibilă pentru mine […] Sunt foarte încântat că voi lucra cu Jose Mourinho şi că am şansa să învăţ tot ce pot de la un antrenor de un asemenea succes”, a spus Dalot pentru site-ul oficial.

United l-a mai achiziționat pe Fred, de la Şahtior (60 de milioane de euro).