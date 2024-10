De asemenea, tatăl Matildei, managerul de fotbal, în vârstă de 61 de ani, a organizat o cină pentru 80 de invitați cu o zi înainte de nuntă, la Casa Muzeului José Maria da Fonseca. Fericitul cuplu s-a alăturat pentru a sărbători a doua zi după ceremonia de la Herdade do Perú, în Azeitão.



În fotografiile din ziua cea mare, Matilde a arătat absolut uimitor, într-o rochie de mireasă albă din dantelă, cu o trenă imensă.

Ca accesorii, mireasa a purtat o pereche de cercei simpli cu diamante și și-a prins părul lung într-un coc elegant și sofisticat.



Consultantul imobiliar Danny a purtat un costum negru clasic și papion, cu o butonieră în ton cu buchetul miresei sale. Matilde și Danny s-au sorbit din priviri la cina lor de recepție.

Când a început relația celor doi

Matilde și Danny s-au întâlnit pentru prima dată în 2016, iar Matilde l-a dus în vacanță în Portugalia pentru a-și întâlni bunicii. În luna august a anului trecut, Matilde a fost cerută în căsătorie.

Înainte de nuntă, Matilde a apărut în podcastul By Annabelle și a dat detalii despre ceremonie. „Sunt atât de fericită de ideea de a-mi avea toți prietenii și familia împreună pentru a sărbători în același loc. Ziua poate fi cât de perfectă pe cât visezi, dar dacă oamenii cu care ai vrea să o împărtășești nu sunt acolo, atunci nu merită.”, a spus Matilde.



Singura fiică a lui Jose și a soției sale, Matilde Faria, a mai adăugat: „Evident, nu vreau să plouă”.



Matilde a absolvit cu o diplomă de master la Condé Nast College of Fashion and Design în 2021.

Ea a continuat să-și creeze propriul brand de bijuterii în Londra, numit Matilde Sustainable Jewellery, care a colaborat cu nume precum Stormzy și a fost purtată în mod regulat de faimosul ei tată.



Soțul ei, Danny, este directorul și co-fondatorul companiei de consultanță imobiliară Agace and Graham. În ciuda faptului că nu este fotbalist, Danny este interesat de sport, după ce a lucrat ca stagiar pentru echipa de fotbal din Liga Majoră LA Galaxy în august 2016.

Jose nu a vorbit încă despre nunta fiicei sale, dar în 2022 și-a exprimat dorința de a deveni bunic. Fostul manager de la Manchester United și Chelsea a recunoscut că și-ar face un nou tatuaj dacă ar avea un nepot. Data nunții Matildei pare să fi fost perfect aleasă, pentru a-i permite tatălui ei să o conducă la altar.

