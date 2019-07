De Daniel Conțescu,

Tiago Ferreira (26 de ani) este deja de doi ani la Craiova, perioadă în care și-a trecut în palmares o Cupă a României. Fundașul central al oltenilor, cu junioratul făcut la FC Porto, este convins că acesta va fi anul Științei, atât în campionat, cât și în Europa, acolo unde îi așteaptă ”dubla” cu maghiarii de la Honved (joi turul, în Ungaria, la 1 august returul, la Craiova).

” Avem ambiția de a câștiga titlul și Cupa României și ne dorim să mergem în grupele Ligii Europa. Ar fi fantastic să facem acest lucru” – Tiago Ferreira, fotbalist Universitatea Craiova.

Teixeira și Geraldo l-au convins să vină în România

Apărătorul oltenilor a recunoscut că aventura sa la Craiova a început timid în 2017, moment în care nu știa nimic despre club.

” În Portugalia erau cunoscute doar FCSB și CFR Cluj. Nu știam mai nimic de Craiova. Când am auzit că pot veni aici mi-am sunat prietenii și colegii care cunoșteau fotbalul românesc. Mi-au spus că echipa a crescut de la an la an, că au un stadion frumos și că este un club puternic. Am vorbit cu Teixeira, Geraldo, Nuno Viveiros, cu care am jucat la naționala Portugaliei, și toți mi-au vorbit frumos despre echipă, așa că am ajuns la Știința” – Tiago Ferreira, fotbalist Universitatea Craiova.

Până să ajungă la Știința, Tiago Ferreira a mai evoluat la Waregem și Madeira, cluburi la care n-a întâlnit suporteri înfocați precum cei olteni.

” Este foarte bine să joci cu un stadion plin care te încurajează să mergi înainte. Altceva e când te înjură, dar așa e fotbalul. Suporterii sunt al doisprezecelea nostru jucător, noi simțim, iar adversarii știu când vin la noi pe stadion că joacă împotriva a 12 jucători” – Tiago Ferreira, fotbalist Universitatea Craiova.





Component al naționalelor lusitane de juniori și tineret, Ferreira a explicat care sunt diferențele dintre fotbalul pe care l-a descoperit în Liga 1 și cel portughez, unde a crescut.

”Aici jucăm mai mult în viteză și pe contraatac, în Portugalia se bazează mai mult pe partea tehnică. Am avut și avem la Craiova mulți jucători tehnici. Mitriță și Gustavo au fost cei mai tehnici, acum cred că Cicâldău este cel mai bun. Mai sunt și Bancu, Ioniță” – Tiago Ferreira, fotbalist Universitatea Craiova.

Tiago n-a avut probleme de adaptare la Craiova și s-a integrat rapid atât la echipă, cât și în societate.

” În 6-7 luni am învățat limba română. Știu că nu vorbesc perfect, dar înțeleg tot și mă descurc binișor” – Tiago Ferreira, fotbalist Universitatea Craiova.

