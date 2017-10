George Baltă a terminat Maratonul București cu handbike-ul stricat: ”Și Ivan Patzachin a terminat cursa cu pagaia ruptă”

George Baltă a terminat Maratonul București cu handbike-ul stricat. Fostul rugbyst, paralizat în urmă cu 11 ani, a povestit pe contul său de facebook prin câte peripeții a trecut în timpul cursei desfășurate duminică pe străzile Capitalei.

”Povestea celui de-al doilea Maraton a început în urmă cu 2 luni. Din start mi-am propus ca obiectiv să îl termin în 3 ore și am făcut obsesie din asta.

Au fost multe ore de dat din mâini, a fost multă durere, mulți nervi și gânduri să nu mai particip. Părinții m-au suportat așa cu toți nervii mei și de fiecare dată mi-au pregătit cu răbdare echipamentul pentru fiecare antrenament.

Cumnatul meu și-a rupt din timpul lui liber să fie cu mine la fiecare antrenament… chiar îi sunt dator.

Ca de fiecare dată încep tare prost cursele dar ușor ușor îmi intru în ritm. Astăzi pe la km 26 după ce am trecut o linie de tramvai, am auzit că ceva scârțâie la handbike-ul meu. Nasol, tocmai mi se rupsese o piesă care ține roata dreaptă.

Din momentul ăla mi-a fost teamă să mai trag tare ca nu cumva să rămân fără roată. Așa că am făcut haz de necaz spunând că și Ivan Patzachin a terminat cursa cu pagaia ruptă. Am continuat și am trecut linia de sosire cu un timp de 3 ore 17 minute. Sincer dezamăgit.

Mi-a mai alinat dezamăgirea crainicul care mi-a strigat numele ca ocupant al locului 2. Am aflat că prietenul meu Tavi fusese descalificat pentru o neatenție la traseu… îmi pare rău. Una peste alta, MULȚUMESC tuturor pentru susținere. Și țineți minte…ECHIPA este foarte importantă”.

În urmă cu 11 ani, la 11 martie 2006, rugbystul George Baltă a suferit un grav accident pe teren, în timpul unui meci. A fost diagnosticat cu traumatism vertebro-medular cervical, luxație anterioară bilaterală C6-C7, ceea ce înseamnă că avea coloana vertebrală deformată în zona gâtului și măduva secționată complet. În urma accidentului, George a rămas paralizat de la piept în jos și imobilizat în fotoliu rulant. Ambițios, George a susținut bacalaureatul și a urmat și cursurile unei facultăți.

George Baltă nu a renunțat niciodată la visurile sale și este foarte activ. A sărit cu parașuta, a zburat cu parapanta, a fost copilot în Raliul Harghitei, iar acum are în plan să zboare cu elicopterul și să facă rafting, după cum a mărturisit. Sportivul a obșinut anul trecut carnetul de conducere.