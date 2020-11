Libertatea: Gică, ai aflat de decesul lui Diego Maradona?

Gică Hagi: Da, din păcate este o zi tristă pentru fotbalul mondial, pentru sport, pentru toată planeta. Pentru mine, Maradona a fost unic. A jucat fotbalul cu zâmbetul pe buze. Pentru el, mingea a fost ca o jucărie.

– Cum l-ai cunoscut pe Diego?

– Pe terenul de fotbal. Doar acolo. Am jucat de două ori contra lui. Prima dată în 1984, la Vigo, aveam 19 ani, într-un meci amical România contra celor mai buni fotbaliști din campionatul Spaniei. Diego juca atunci la Barcelona. Era fenomenal.

– A doua oară v-ați duelat la Campionatul Mondial din Italia.

– Da, am făcut 1-1 cu Argentina și ne-am calificat în optimi. Atunci am încercat să mă ridic la nivelul lui.

– Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai cu Maradona?

– După meciul cu Argentina, de la Mondialele din Italia, am fost după el la vestiar și am făcut schimb de tricouri. A fost foarte drăguț cu mine. Țin la loc de cinste tricoul lui, am și un poster mare cu el, la birou, din meciul de la Campionatul Mondial. Supranumele de Maradona din Carpați m-a onorat, dar Diego a fost și va rămâne unic, fenomenal, un geniu adevărat.

