„Libertatea” v-a anunțat, în premieră, despre intențiile revanșarde ale lui Becali încă din vara trecută. Omul de afaceri are alte idei acum. Vrea să-i blocheze și pe cei de la Academia Rapid, dar numai până când îi va ajunge din urmă CSA Steaua. Apoi, vrea să vadă cum giuleștenii îi mai înving o dată pe cei de la CSA.

Gigi Becali a râs de noua echipă a Armatei: „Dacă iubesc Steaua, pentru ce batjocura asta?”

„Important e ce s-a întâmplat aseară. Felicitări CSA-ului pentru locul 2, au prins podiumul. M-am uitat la meci, râdeam, mă uitam ca să mă distrez.

Eu o să-mi fac datoria, am să-i răzbun eu în Liga 3 şi îi mai ţin un an în Liga 3 pe Rapid, ca să-şi ia revanşa Steaua peste doi ani. Eu vă promit că îi ţin în Liga 3 pe Rapid încă un an, adică doi ani, să nu promoveze”, a spus Gigi Becali, la postul Pro X.

„Apoi, să vină ei, să-i mai bată o dată Rapidul. Pentru ce circul ăsta? Dacă iubesc Steaua, pentru ce batjocura asta? Asta-i Steaua, în Liga 4?

Ei o ţin în Liga 4, îi bate Rapidul, vor să ne scoată pe noi din Europa, tâmpenii. În ţara asta, te doare capul. Numai la noi se poate aşa ceva. Eu o să mă lupt ca să pun lucrurile la punct”, a mai comentat Becali.

Citește și: EXCLUSIV VIDEO/Sindromul Italia, suferința celor dezrădăcinate, desconsiderate, dezamăgite, umilite. Prizonierele durerii caută, la Socola, drumul spre eliberare