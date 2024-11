Traian Băsescu, Gigi Becali, Cristian Popescu Piedone și Anamaria Prodan sunt doar câteva dintre numele importante din peisajul politic și monden al României care au ținut să îi ofere un omagiu celui care a fost Silviu Prigoană.

Traian Băsescu consideră că Silviu Prigoană a fost un „om legendar”

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a subliniat faptul că Silviu Prigoană a fost un om de afaceri corect, care i-a învățat la rândul său pe asociații săi să abordeze același mod de lucru.

„Silviu Prigoană a fost un om legendar. Nu am decât cuvinte de laudă. Vreau să subliniez că a fost un om extraordinar. A fost un om de afaceri exemplar. Și cei care au fost în jurul lui au învățat ce înseamnă să fii corect. Dumnezeu să-l ierte. A fost un om pe care l-am însoțit în evoluția lui. E un om de afaceri pentru care am avut tot respectul. Administrația putea face un parteneriat fără grijă cu el. În această lume a mafioților din afaceri, eu nu spun decât atât: Dumnezeu să-l ierte”, a declarat Traian Băsescu la România TV.

Cu cine stabilise Silviu Prigoană să se întâlnească la sfârșit de săptămână

Anamaria Prodan, una dintre finele cuplului Prigoană – Bahmuțeanu, a fost uimită de vestea primită. Fosta soție a lui Reghecampf a dezvăluit că urma să aibă o întâlnire cu omul de afaceri la finalul acestei săptămâni.

„Nu știu nimic, Adriana nu mi-a răspuns. Nu știu nimic. Nu pot lua legătura cu nimeni. Nu am informații, nu știam că era la Bran. Știu doar că sâmbătă trebuia să meargă Bebe la el. În ultima vreme era foarte ok. Și Silviu, și Adriana sunt nașii mei, îi iubesc. Chiar vorbeam că trebuie să se termine dușmănia între mine și Reghecampf. Zâmbea și spunea că și la el trebuie să se întâmple la fel. Era cel mai optimist om pe care l-am văzut vreodată. Mă uitam pe ultimele mesaje și nu-mi venea să cred. Fiecare are viața lui, trebuie să fim fericiți, să trăim fiecare clipă.

Slăbise foarte mult în ultima vreme, dar se simțea bine. Noi vorbeam tot timpul despre faptul că trebuie să fim fericiți, să lăsăm trecutul în urmă. Era un om care ajuta pe toată lumea. Vorbeam la ultima petrecere și nu-mi vine să cred. Nu se poate”, a declarat Anamaria Prodan la România TV.

Anca Alexandrescu, prezentatoare TV, a fost primele primele persoane care au aflat despre decesul brusc al lui Silviu Prigoană. Aceasta a dezvăluit că omul de afaceri urma să fie invitat în platou ca să prezinte noi dovezi despre implicarea Statului Paralel în instituțiile-cheie din România.

„Era la masă cu cineva, nu era în București, a făcut un acces de tuse, probabil s-a înecat. A căzut la pământ…cel cu care era la masă a sunat la 112 și au încercat să-l resusciteze. A ajuns medicul acolo…nu au reușit, din păcate. Este o mare pierdere, în primul rând pentru presă, pentru că el a fondat, într-adevăr Realitatea TV și s-a bătut cu foarte multă guverne pentru ca această televiziune să supraviețuiască. Este unul din oamenii care a simțit pe pielea lui ce înseamnă Statul Paralel. A început să povestească săptămâna trecută și plănuiam să facem o următoare emisiune care să prezinte documente. Din păcate, acum nu o să mai poată”, a declarat Anca Alexandrescu.

Gigi Becali a dezvăluit că Silviu Prigoană a lăsat în urmă afaceri profitabile

Gigi Becali s-a folosit de moment pentru a-și susține teoria conform căreia toți oamenii care s-au vaccinat au probleme de sănătate sau au murit, tineri fiind, subit.

„Spuneam eu: nu vă vaccinați, mai bine glonțul decât vaccinul. Toți oamenii care s-au vaccinat unii-s mai putetrnici, alții mai slabi. Dar lasă urme. Oameni tineri, moarte subită, infarct. Cei care au probleme de sănătate au fost afectați și mai mult”, a transmis Becali.

„Păcat de el, un om bun, puternic și inteligent. Multă energie, chef de muncă. Silviu Prigoană nu avea nicio problemă în afaceri. Știu sigur că avea bani”, a mai punctat Becali.

Cum l-a caracterizat Piedone pe Silviu Prigoană: „A fost un luptător”

Cristian Popescu Piedone l-a lăudat pe Silviu Prigoană pentru modul în care a reușit să își dezvolte firmele și a subliniat că în ciuda implicării sale la vârf în politica românească, nu a fost în centrul niciunui scandal de corupție.

„L-am cunoscut înainte să fie concurent cu anumite segmente politice, înainte să-și deschidă unele firme. L-am cunoscut ca om. E un om care a făcut ce n-au făcut mulți. Astăzi, postul Realitatea, Etno îi aparțin. Și sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Prigoană. Nu e implicat în niciun scandal de corupție. Avea șase stenturi montate pe inimă….A fost un luptător. Cu toate aceste elemente, intervenții, nu a cedat niciodată. Pentru asta îl respect, Dumnezeu să-l ierte. Noi nu știm dacă ne vom mai trezi mâine. Trebuie să iertăm, să fim buni și să ne gândim că mâine vom putea continua ce ne-am propus. Prigoană a fost ferm, a fost peste imaginația noastră de unde a plecat și ce a ajuns„, a spus Piedone.

