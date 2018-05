Cu probleme medicale de la începutul lunii aprilie, care l-au împiedicat să evoluez pentru echipa de Cupa Davis, Tecău (33 ani, 13 ATP la dublu) abia și-a revenit, însă nu poate juca la Paris, între 27 mai și 10 iunie.

Măcinat de probleme fizice care persistau de câteva săptămâni, Horia a urmat un program intens de fizioterapie, în timp ce partenerul său tradițional, olandezul Jean-Julien Rojer, a decis să evolueze în sezonul de zgură alături de pakistanezul Aisam-Ul-Haq Qureshi și de compatriotul Robin Haase.

Aflat pe bară, Tecău și-a umplut timpul cu proiecte de suflet.

”Impresionanta vizita la Palatul Elisabeta si prima intalnire cu Alteta Sa, Principele Radu.

Am discutat despre promovarea sportului, precum si apropierea tinerei generatii de literatura.

Sunt onorat sa sustin Cartile Copilariei, o initiativa nationala a Editurii Curtea Veche, aflata sub auspiciile Familei Regale”, a scris, ieri, Tecău, pe Facebook, afișând un nou look, cu barbă.