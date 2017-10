VIDEO EXCLUSIV/ Ilie Năstase, mărturisirile unui fost Don Juan: ”Încă observ femei, dar e prea târziu pentru mine…”

În sfârșit, Ilie Năstase a dezvăluit câte femei a avut: ”Așa a vrut, așa am zis!”. Cine îi face filmul autobiografic, de ce nu are tatuaje și cine lucrează la statuia lui Nasty.

Ilie Năstase a povestit la interviurile Libertatea: ”Am jucat tenis cu președintele Bush, cu Anthony Quinn, Zorba Grecul, cu Dustin Hoffmann. Și cu Hugh Hefner, am fost la el acasă. Nu am sărit în piscină, pentru că eu nu știu să înot. Am jucat tenis și cu proprietarul Ringier. Michael Ringier a fost jucător, era înalt, peste 2 metri, a avut rezultate bune ca junior. A făcut echipă cu fiul lui. Ne-a invitat la el acasă, în Elveția. Eu am făcut cuplu cu Gerhard Schroder, cancelarul Germaniei”.

Ilie Năstase a dezvăluit câte femei a avut. ”În Franța, mă uitam lejer după o fată și nu scria unul un rând”

Cuplul Ilie Năstase – Brigitte Sfăt, ultima sa soție, a făcut în ultimii ani deliciul tabloidelor: ”A avut și ea ieșiri! din cauza asta. În Franța, de exemplu, mă duceam în pantaloni scurți la restaurant și nu zicea nimeni nimic. Acolo mă uitam lejer după o fată și nu scria unul un rând”.

Ilie Năstase a dezvăluit câte femei a avut. L-ar vrea pe De Niro în rolul lui!

Nasty a dezvăluit că un producător sârb i-a propus să realizeze filmul autobiografic ”Ilie Năstase”: ”Totul era stabilit, însă a apărut acea suspendare a mea din cauza disputei cu Serene Williams și s-a mai amânat un pic. Rolul meu? Cel de maturitate aș vrea să-l joace Robert De Niro, că el joacă bine toate rolurile”. Fostul număr 1 mondial a dezvăluit și faptul că va avea statuie: ”Îmi seamănă, nu ca ultimele opere care au apărut și care nu au nici o legătură cu originalul”.



Ilie Năstase a dezvăluit câte femei a avut. ”Cea care mi-a scris cartea autobiografică tot licita. Și i-am zis-o!”

În cartea sa autobiografică, Năstase se lăuda că a avut 2.500 de femei. Asta l-a situat pe Nasty în topuri peste Hugh Hefner or Jac Nicholson.

”Cea care a scris cartea mă tot presa când am ajuns la subiectul sex și femei, eu o tot amânam. Mă sună azi, zice ”500, Ilie?” (n.r. care era mai aproape de adevăr), mă sună mâine – ”1.000, Nasty?” și tot așa, licita, văzându-mă pe mine, neatent. Până la urmă, să scap de ea și de momentul ușor penibil, i-am zis că m-aș fi culcat cu 2.500 de fete. ”Asta e, Nasty, așa vindem cartea!”, a exclamat. Și am rămas cu ștampila asta. S-a inventat cifra asta pentru a vinde mai bine”.



”Încă observ femei, dar deja e prea târziu pentru mine. Mă uit, dar ce vreau nu mai pot să obțin. Sunt căsătorit!”.

”Toți care s-au întors în țară sunt proști. Eu, Hagi, Nadia. Eu nu mă văd american, de exeplu. Sunt român”, a decretat Nasty.

Regretă Ilie Năstase că a revenit în România? Și da, și nu. ”Nu pot să fiu identificat cu alt popor”.

”Eu nu am tatuaje. Poate dacă eram mai tânăr, îmi făceam și eu. Soția mea are tatuaj”, a spus fostul mare tenismen.

