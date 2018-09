INTERVIU EXCLUSIV | Ovidiu Ionescu este în culmea fericirii după ce a devenit vicecampion european la tenis de masă: ”Am făcut turneul vieții”

Libertatea: Felicitări, Ovidiu! Cum a fost finala cu Timo Boll?

Ovidiu Ionescu: Am intrat foarte încrezător la masă, hotărât să-mi fac jocul meu ofensiv. De altfel, Timo a și declarat după meci că în primele două seturi parcă a venit uragunul peste el. După ce am câștigat primul set, am spus „OK, Ovi, totul este posibil!'. În setul doi am avut șansa mea, dar din păcate n-am fructificat-o, iar Boll a reintrat în meci și a început să-mi citească jocul. Este un jucător din altă galaxie.

Când ai simțit că poți ajunge la medalie?

După ce l-am eliminat pe francezul Emmanuel Lebesson, care era campion european en titre, am zis că orice e posibil. M-am mirat și eu cât bine mi-a mers jocul. Mă gândeam să ajung măcar în sferturi. Mi-era teamă de Ovtcharov, dar a fost eliminat de Samsonov, pe care l-am învins 4-3, cu mari emoții, 11-9 în decisiv, după ce am condus 7-2. Pot spune că am făcut turneul vieții, chiar dacă am fost puțin accidentat. Am avut o contractură puternică la mușchii intercostali, din cauza efortului.

Cât de mult te-au ajutat cei 13 ani jucați în Germania?

Foarte mult, deoarece am parte de meciuri foarte tari săptămână de săptămână.

Cum vezi acum tot ceea ce s-a întâmplat în 2005, când ai plecat în Germania și ai fost suspendat de Federație?

Nu vreau să discut despre trecut, savurez prezentul. Totul a pornit de la fratele meu, care i-a cerut cadou lui Moș Crăciun două palate, iar tatăl meu n-a mai suportat zgomotul mingii pe care îl făceam în casă și m-a dus la sală. Împart această medalie cu toți care m-au ajutat în carieră. Mulțumesc conducerii Federației, staffului tehnic și medical, tuturor celor care m-au susținut.

Îți propui medalii și la Mondiale și la Jocurile Olimpice?

Trebuie să fim realiști, e foarte greu pentru europeni să câștie o medalie la simplu la Mondiale, unde participă câte cinci chinezi. La Jocurile Olimpice, unde vin doar doi chinezi, poți visa la o medalie de bronz la dublu.