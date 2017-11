Ionuț Negoiță a recunoscut: ”Decizia mea de a mă retrage e ireversibilă”. Ionuț Negoiță vrea să plece de la Dinamo după o domnie de 5 ani, timp în care clubul a băgat clubul în insolvență și l-a și scos, dar asupra acestui aspect există un dosar care se judecă.

În mandatul lui Negoiță, Dinamo nu s-a apropiat de titlu, în Europa n-a existat, iar trofeele au fost puține: 1 Cupă, 1 Supercupă și 1 Cupă a Ligii. Acum e disperat să scape de club.

Ionuț Negoiță mai are încă datoria de 2 milioane de euro către Nicolae Badea și multe alte bătăi de cap legate de club. Acesta a ținut clubul la „apă mică”, investițiile fiind foarte subțiri. „Mai am să îi dau domnului Badea două milioane şi eu vreau încă două”, a spus Negoiță când a fost întrebat despre prețul clubului.

Ionuț Negoiță a recunoscut: „Am mai avut două tentative de a mă retrage!”

„Practic trebuie investit şi în jucători şi la o astfel de datorie e greu să faci una şi alta. Greşeala mea a fost că am preluat un club cu datorii foarte mari, cu problme financiare grave, chiar la limită şi a fost greu să fac lucrurile.

După 5 ani petrecuţi la Dinamo, istorie pe care am scris-o într-un fel sau altul, nu aş considera o înfrângere. Totuşi, am salvat un club. Decizia mea de mă retrage e ireversibilă. Am mai avut tentative de a mă retrage, dar m-am răzgândit.

Acum e 100% sigur, mă retrag. Am un regret că aş fi putut face mai mult, pentru că sunt o persoană ambiţioasă. Din păcate, nu am avut nici noroc, pentru că a picat cu Bilbao, cu restul mai puteam spera”, a spus Negoiță la Digi Sport.

Cel care va veni cumpără un club care are un club, baza de la Săftica, maşini, autocar şi aşa mai departe. Doar partea materială valorează 4 milioane. S-a investit în tineri care sunt la un anumit nivel. Eu am spus conducerii actuale, cea care rămâne până la venirea următorului investitor, că echipa trebuie să rămână în viaţă până la venirea investitorului”, a încheiat Negoiţă.

CITEȘTE ȘI: