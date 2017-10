Islanda a devenit cea mai mică națiune calificată vreodată la Cupa Mondială de fotbal. Islandezii continuă să facă minuni. După Euro 2016, vor fi prezenți și la CM 2018 din Rusia, câștigând o grupă din care au făcut parte Croația, Ucraina, Turcia, Finlanda și Kosovo.

O țară cu doar 330.000 de locuitori, cât un cartier din București, și cu 21.508 de jucători legitimați, demonstrează lumii întregi că are o națională cu inimă mare. Selecționerul Islandei, Heimir Hallgrímsson, a fost 10 ani antrenor la echipe de fete și este stomatolog.

Dear world! See you in Russia 2018 #WorldCup #Iceland #Huh ! pic.twitter.com/qD45YoYSii

— RÚV Íþróttir (@ruvithrottir) October 9, 2017