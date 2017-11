Lewis Hamilton nu este deranjat că numele său apare în afacerea „Paradise Papers”

Pilotul britanic Lewis Hamilton, care și-a asigurat un nou titlu mondial în Formula 1, nu este deranjat că numele său apare în afacerea „Paradise Papers”, el concentrându-se pe Marele Premiu al Braziliei, ce va avea loc în weekend, scrie site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF.

Numele pilotului echipei Mercedes este menționat în afacerea „Paradise Papers”. Hamilton ar fi cumpărat un avion privat și o rulotă de lux fără să plătească TVA, grație unui sistem fraudulos. Achizițiile ar fi fost declarate într-un paradis fiscal, Insula Man.

„Înțeleg că asta face puțină vâlvă”, a recunoscut joi Hamilton într-o conferință de presă la Sao Paulo, unde va avea loc Marele Premiu al Braziliei, pe circuitul de la Interlagos.

„E o mică furtună în jurul meu și circulă nu puține povești. Am încredere însă în consilierii mei profesioniști. Așadar, nu mă simt deloc implicat în această poveste de adormit copiii, care cu siguranță nu mă va împiedica să mă concentrez asupra a ce este esențial, și anume cursa ce mă așteaptă. De altfel, nu mă aflu aici decât pentru asta: să alerg bine și dacă se poate să câștig a doua oară acest Mare Premiu al Braziliei. Titlul mondial m-a umplut de energie pozitivă și nu voi rata prilejul s-o folosesc. În program mai sunt două Mari Premii în care nu am de gând să mă abat de la valorile mele de bază și de la ceea ce am de făcut…”

Britanicul este suspectat că a evitat plata unei facturi de 3,45 milioane de euro când a cumpărat avionul privat. Un comunicat al staff-ului lui Hamilton asigură că pilotul a fost deja exonerat în mare parte de acuzațiile care i-au fost aduse.

Ultimul Grand Prix al sezonului se va disputa pe 26 noiembrie la Abu Dhabi, scrie Agerpres.