Liga 1 la fotbal, etapa a 19-a. Astra Giurgiu – FCSB (ora 20.45, Digi, Telekom, Look)

Astra Giurgiu vs FCSB 0-0 / LIVE (ora 20.45, Digi, Telekom, Look)

26 noiembrie 2017, Giurgiu, Stadion: “Marin Anastasovici”, ora: 20:45 (Liga 1 Betano – Etapa 19 – TelekomSport & DigiSport)

Astra Giurgiu

Astra Giurgiu a învins-o pe Concordia Chiajna cu scorul de 2-1, în deplasare, într-un meci din etapa a 18-a a Ligii 1 Betano. Echipa antrenată de Edward Iordănescu s-a impus prin golurile marcate de togolezul Serge Nyuiadzi (43), la prima sa reușită pentru giurgiuveni, și Alexandru Ioniță II (54 penalty). Concordia Chiajna a fost echipa care a deschis scorul, prin Paul Batin, care a transformat un penalty în minutul 15. Ilfovenii au jucat în zece oameni din minutul 57, când Nicușor Fota a primit al doilea cartonaș galben. Astfel, după 7 etape în care au nicio victorie (4 egaluri și 3 înfrângeri), “alb-negrii” au reușit în sfârșit să câștige un meci. Acest succes a venit cum nu se poate mai bine, pentru că acum Astra Giurgiu va juca cu FCSB, echipă care are ca obiectiv să câștige titlul. Se știe despre rivalitatea dintre cele două echipe, însă acum giurgiuvenii nu mai sunt așa de puternici ca în anii precedenți, astfel că va fi greu să mai câștige în fața “roși-albaștrilor”. După 18 etape disputate, formația antrenată de Edward Iordănescu se află pe locul 6 în clasament, exact deasupra liniei de play-off, având 4 puncte avans față de Dinamo București și CSM Politehnica Iași. “Dracii negri” își doresc foarte mult să câștige cele 3 puncte din meciul cu FCSB, pentru a menține sau mări distanța față de Dinamo sau CSM Poli Iași. În tur ei au reușit un rezultat de egalitate pe Arena Naţională, 1-1, însă acum ar avea mare nevoie de victorie. La mijlocul săptămânii viitoare, giurgiuveni vor juca în optimile Cupei României, în deplasare cu Chindia Târgoviște, apoi în Copou cu CSM Politehnica Iași, în etapa a 20-a. Oricum principalul obiectiv al clubului este de a se califica in play-off și a rămâne în prim planul fotbalului românesc. Piotr Polczak a primit în meciul cu Concordia Chiajna al 7-lea cartonaş galben din acest sezon şi va fi suspendat o etapă. Stoperul polonez a mai fost avertizat în partidele cu FC Voluntari, Juventus Bucureşti, FC Viitorul, Sepsi Sfântu Gheorghe, ACS Poli Timişoara şi CS Universitatea Craiova. Anthony Le Tallec a primit în meciul cu Concordia Chiajna al 4-lea cartonaş galben din acest sezon şi va fi suspendat o etapă. Atacantul francez a mai fost avertizat în partidele cu CS Universitatea Craiova, Gaz Metan Mediaș şi CFR Cluj. Va lipsi şi portarul bulgar Plamen Iliev, care mai are de stat o etapă, în urmă suspendării de două etape primite pentru cartonașul roșu încasat în meciul cu CS Universitatea Craiova.

Echipa probabilă

Lazar

Belu, Bejan, Erico Da Silva, Al. Stan

Dandea, Seto

Al. Ioniță II, Marquinhos, Balaure

Abang

Antrenor: Edward Iordănescu

FCSB

FCSB a pierdut, surprinzător, meciul disputat în Copou cu CSM Politehnica Iași, care sa impus cu scorul de 1-0, datorită golului marcat de Ionuţ Panţâru în minutul 47. A fost pentru prima dată când FCSB a fost învinsă în Liga 1 Betano de ieșeni, cu care au jucat până atunci de 9 ori. Această înfrângere s-a resimțit din plin și în clasament, pentru că CFR Cluj a câștigat partida din Ștefan cel Mare cu Dinamo București și a urcat pe primul loc, având două puncte mai mult decât FCSB. Joi seară, FCSB a pierdut şi primul meci din Europa League, fiind învinsă în deplasare cu scorul de 2-0 de FC Viktoria Plzeň. Ei au avut ca scuză că au menajat patru jucători importanți, este vorba de fundaşul dreapta Romário Benzar, fundaşul stânga Marko Momčilović, închizătorul Mihai Pintilii şi mijlocaşul ofensiv portughez Filipe Teixeira, însă oricum a fost înfrângerea de la Iași, iar acum au suferit un nou eșec. În această etapă, lidera CFR Cluj va juca în Gruia cu Sepsi Sfântu Gheorghe şi va câștiga probabil cele 3 puncte, astfel că FCSB va trebui să forțeze victoria la Giurgiu. În etapa următoare, steliștii vor avea o partidă ușoară, urmând a juca pe Arena Națională cu Juventus București, iar la mijlocul săptămânii în optimile Cupei României, în deplasare, cu ACS Poli Timișoara. După ce au pierdut la Iași, “roş-albaştrii” vor juca în deplasare la Giurgiu cu Astra, unde au ca obiectiv să obțină cele 3 puncte. Mihai Bălaşa a primit în meciul cu CSM Politehnica Iași al 4-lea cartonaş galben din acest sezon şi va fi suspendat o etapă. Fundaşul central a mai fost avertizat în partidele cu CS Universitatea Craiova, CFR Cluj şi Dinamo Bucureşti. Dennis Man a primit în meciul cu CSM Politehnica Iași al 4-lea cartonaş galben din acest sezon şi va fi suspendat o etapă. Extrema dreaptă a mai fost avertizat în partidele cu ACS Poli Timişoara, Juventus Bucureşti şi FC Viitorul. Cătălin Golofca s-a accidentat în meciul cu FC Viktoria Plzeň şi, din câte se pare, va lipsi mai multe luni. Atacantul Denis Alibec nu s-a antrenat după meciul din Cehia, din cauza unei probleme la genunchi şi nu va juca împotriva fostei sale echipe.

Echipa probabilă

Fl. Niţă

Enache, Planić, Larie, Momčilović

Pintilii, Nedelcu

Filipe Teixeira, Budescu, Fl. Coman (Fl. Tănase)

Alibec

Antrenor: Nicolae Dică

STATISTICĂ: sport24h.ro