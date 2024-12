Ministerul Sănătății a anunțat că este îngrijorat de starea de sănătate a lui Hussam Abu Safiya, directorul Spitalului Kamal Adwan, deoarece unii membri ai personalului eliberat de armata israeliană susțin că a fost bătut de soldați.

În replică, armata israeliană a precizat că spitalul este folosit drept centru de comandă pentru operațiunile militare Hamas. De asemenea, Abu Safiya a fost dus la interogatoriu deoarece era suspectat că este un agent Hamas.

Hamas a respins acuzele Israelului conform cărora luptătorii săi au operat în spital în timpul războiului.

În comunicatul de sâmbătă, Hamas a cerut ONU și agențiilor internaționale să intervină urgent pentru a proteja spitalele și unitățile medicale rămase din nordul Gazei și pentru a le aproviziona.

Grupul a cerut, de asemenea, ca observatorii ONU să fie trimiși la unitățile medicale din Gaza pentru a demonta acuzațiile israeliene că angajații ar fi folosiți în scopuri militare.

