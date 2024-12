Trinity, fiica fostului mare baschetbalist Dennis Rodman: „Nu-l consider tată! Trăiește numai petrecând, aducea femei ciudate acasă”

Tânăra fotbalistă a spus că, în ciuda conexiunii de sânge, „Viermele” a fost „absent” din viața ei, „un părinte care și-a abandonat familia atât emoțional, cât și financiar. Eu nu-l consider tată”.

Căsătoria lui Dennis Rodman cu mama lui Trinity, Michelle Moyer, a fost tulbure. Relația a început în 2003 și a culminat cu divorțul din 2012, după mai multe încercări eșuate de a o face să funcționeze.

Dennis Rodman, imagine din 1996. Foto: Hepta

Dennis abia îi dădea cu greu mamei lui Trinity și a fratelui ei, DJ, bani pentru a plăti chiria.

Ea, fratele și mama ei au rămas fără adăpost

Pentru o vreme, Michelle Moyer și copiii ei au rămas fără adăpost. „Trăiam în mașină, apoi ne puteam permite să stăm puțin într-un motel”, explică Trinity.

Starul baschetului a fost deschis cu privire la dificultățile sale cu alcoolul, intrând de mai multe ori în programe de reabilitare pentru a depăși aceste provocări.

Trinity și-a exprimat frustrarea: „Nu am vrut niciodată să-l facem să arate rău și asta vine în detrimentul multor lucruri”.

Am încercat să trăim cu el, dar el petrecea 24 de ore din 24, 7 zile din 7, aducând fete ciudate acasă.

Rodman, la o petrecere la piscină, în 2014. Foto: Hepta

Campionul rebel

Rodman este de cinci ori campion NBA (de două ori cu Detroit Pistons și de 3 ori cu Chicago Bulls). La apogeul faimei sale, el și-a dezvoltat o reputație rebelă, cu un stil neconvențional.

Dennis, înaintea unui meci al naționalei, cu Venezuela. Foto: Hepta

Culmea, „Viermele” a ținut un discurs lacrimogen în 2011, când a fost inclus în Hall of Fame, spunând că nu a avut niciodată un tată. „Am un regret, mi-aș dori să fiu un tată mai bun”, a spus el. Dar n-a reușit.

În ciuda înstrăinării, Trinity continuă să răspundă la apelurile ocazionale ale tatălui ei, mai mult pentru „liniște sufletească” decât pentru dorința de reconciliere imediată.

Îl vede de maximum 4 ori pe an

„Acum răspund la telefon ca să-mi fie conștiința curată, pentru că are nevoie să audă vocea mea, înainte să se întâmple ceva”, a declarat tânăra.

Cea mai recentă încercare a ei de contact a venit prin apeluri neașteptate din Texas. A fost surprinsă să descopere că tatăl ei locuiește acum acolo.

I-am și spus: „Ok, iată-te din nou. Susține-mă! Mi-a promis că o face, dar luni și luni era dispărut. S-au făcut ani”.

În unele perioade, a spus Trinity Rodman, și-a văzut tatăl doar de trei sau patru ori pe an, deși locuiau în același oraș.

Campioană olimpică

Trinity Rodman s-a remarcat prin realizările sale sportive notabile încă de la debutul ei în NWSL, la Washington Spirit În 2021, a câștigat campionatul nord-american, premiul Rookie of the Year, pentru cea mai bună debutantă, și a fost selectată în Best XI.

La Jocurile Olimpice 2024 a cucerit aurul cu naționala SUA, pentru care a înscris 3 goluri decisive.

Trinity Rodman (în alb), în tricoul naționalei SUA. Foto: Hepta

